18/06/2024 16:37

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.99 158.00 157.51 歐元/美元 1.0734 1.0741 1.0718 英鎊/美元 1.2700 1.2716 1.2688 美元/瑞郎 0.8891 0.8900 0.8881 美元/港元 7.8105 7.8126 7.8088

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0770 1.0670 1.0810 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(17日)沒有重要經濟數據公布，費城聯儲主席哈克表示，以目前的情況作預測，年底前降息一次是合適的，希望看到通脹持續有改善，他還強調聯儲局將繼續依賴數據來決定未來行動，而通脹回落到目標水平將是一個漫長的過程。美匯指數上周五(14日)衝高後逐步回軟，非美貨幣略為反彈。今晚將公布5月零售數據，市場關注4月大幅轉弱的零售情況能否有所改善。歐洲議會選舉結果令區內政治局勢動盪加劇，上周法國總統馬克龍宣布解散國民議會，提前大選，令金融市場感到驚嚇。現時極右勢力在歐洲抬頭，令選舉充滿變數，若政局變天，隨時令歐盟的穩定性受到嚴峻考驗。法國股市暴跌，歐元亦收到拖累，昨日歐元一度反彈，但在政治前景不明朗的情況下，估計1.08阻力大。澳洲央行議息後維持利率不變，央行認為通脹情況無改善，會上有討論了是否需要加息。市場認為其立場偏鷹，澳元變化不大，關注0.6560附近的支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。