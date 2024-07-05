18/06/2024 16:37
《美元走勢－羅明立》關注澳元0.6560附近支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.99
|158.00
|157.51
|歐元/美元
|1.0734
|1.0741
|1.0718
|英鎊/美元
|1.2700
|1.2716
|1.2688
|美元/瑞郎
|0.8891
|0.8900
|0.8881
|美元/港元
|7.8105
|7.8126
|7.8088
《美元走勢》周一(17日)沒有重要經濟數據公布，費城聯儲主席哈克表示，以目前的情況作預測，年底前降息一次是合適的，希望看到通脹持續有改善，他還強調聯儲局將繼續依賴數據來決定未來行動，而通脹回落到目標水平將是一個漫長的過程。美匯指數上周五(14日)衝高後逐步回軟，非美貨幣略為反彈。今晚將公布5月零售數據，市場關注4月大幅轉弱的零售情況能否有所改善。
歐洲議會選舉結果令區內政治局勢動盪加劇，上周法國總統馬克龍宣布解散國民議會，提前大選，令金融市場感到驚嚇。現時極右勢力在歐洲抬頭，令選舉充滿變數，若政局變天，隨時令歐盟的穩定性受到嚴峻考驗。法國股市暴跌，歐元亦收到拖累，昨日歐元一度反彈，但在政治前景不明朗的情況下，估計1.08阻力大。澳洲央行議息後維持利率不變，央行認為通脹情況無改善，會上有討論了是否需要加息。市場認為其立場偏鷹，澳元變化不大，關注0.6560附近的支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0770
|1.0670
|1.0810
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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