19/06/2024 16:35

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.72 157.93 157.68 歐元/美元 1.0729 1.0743 1.0729 英鎊/美元 1.2725 1.2730 1.2700 美元/瑞郎 0.8847 0.8847 0.8837 美元/港元 7.8076 7.8091 7.8060

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0770 1.0670 1.0810 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國5月零售銷售按月增長0.1%，核心指數收縮0.1%，表現不及預期。美國紐約聯儲主席威廉姆斯表示，通脹將繼續回落，利率亦會在未來幾年下降，他並認為局方不會容許通脹維持在3%附近。里士滿聯儲主席巴爾金表示，在看到通脹持續降至目標水平前，他未有打算考慮減息；波士頓聯儲主席柯林斯指出，近期的通脹數據令人鼓舞，但對降息應保持耐性，另外有兩位官員亦有類似不急於減息的表態。匯市變動不大，美匯指數維持在105附近窄幅上落。周二(18日)公布的歐元區5月CPI月率終值持平，歐元區6月ZEW經濟景氣指數錄得51.3，為2021年7月以來新高；德國6月ZEW經濟景氣指數錄得47.5，為2022年2月以來新高，但略低於預期，歐元小幅走高。不過，區內政局的不確定性將限制其升幅。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。