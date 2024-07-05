19/06/2024 16:35
《美元走勢－羅明立》區內政局不確定性將限制歐元升幅
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.72
|157.93
|157.68
|歐元/美元
|1.0729
|1.0743
|1.0729
|英鎊/美元
|1.2725
|1.2730
|1.2700
|美元/瑞郎
|0.8847
|0.8847
|0.8837
|美元/港元
|7.8076
|7.8091
|7.8060
《美元走勢》美國5月零售銷售按月增長0.1%，核心指數收縮0.1%，表現不及預期。美國紐約聯儲主席威廉姆斯表示，通脹將繼續回落，利率亦會在未來幾年下降，他並認為局方不會容許通脹維持在3%附近。里士滿聯儲主席巴爾金表示，在看到通脹持續降至目標水平前，他未有打算考慮減息；波士頓聯儲主席柯林斯指出，近期的通脹數據令人鼓舞，但對降息應保持耐性，另外有兩位官員亦有類似不急於減息的表態。匯市變動不大，美匯指數維持在105附近窄幅上落。
周二(18日)公布的歐元區5月CPI月率終值持平，歐元區6月ZEW經濟景氣指數錄得51.3，為2021年7月以來新高；德國6月ZEW經濟景氣指數錄得47.5，為2022年2月以來新高，但略低於預期，歐元小幅走高。不過，區內政局的不確定性將限制其升幅。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0770
|1.0670
|1.0810
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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