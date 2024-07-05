20/06/2024 16:45

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 158.31 158.31 157.95 歐元/美元 1.0723 1.0749 1.0722 英鎊/美元 1.2706 1.2721 1.2702 美元/瑞郎 0.8896 0.8903 0.8831 美元/港元 7.8050 7.8066 7.8042

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0770 1.0670 1.0810 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(19日)美國假期，部分金融市場休市，匯市交投淡靜。美國經濟數據持續轉弱，5月零售銷售情況不及預期，為美元帶來壓力。隔夜公布的美國6月NAHB房產市場指數由45降至43，美匯指數在105附近震盪。英國5月CPI按年回落到2%，核心CPI降至3.5%，兩者都符合預期，但5月份服務業通脹降幅少於預期，令市場對英國央行今年降息的押注產生分歧。貨幣市場對8月份降息0.25%的可能性從45%降至30%，保守黨很大可能要落台，市場似乎逐步消化這因素，而且保守黨治下，英國經濟並不理想，鎊匯因而沒有特別受壓。歐洲政局發展將繼續影響匯價波幅。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。