20/06/2024 16:45
《美元走勢－羅明立》歐洲政局發展將繼續影響匯價波幅
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|158.31
|158.31
|157.95
|歐元/美元
|1.0723
|1.0749
|1.0722
|英鎊/美元
|1.2706
|1.2721
|1.2702
|美元/瑞郎
|0.8896
|0.8903
|0.8831
|美元/港元
|7.8050
|7.8066
|7.8042
《美元走勢》周三(19日)美國假期，部分金融市場休市，匯市交投淡靜。美國經濟數據持續轉弱，5月零售銷售情況不及預期，為美元帶來壓力。隔夜公布的美國6月NAHB房產市場指數由45降至43，美匯指數在105附近震盪。
英國5月CPI按年回落到2%，核心CPI降至3.5%，兩者都符合預期，但5月份服務業通脹降幅少於預期，令市場對英國央行今年降息的押注產生分歧。貨幣市場對8月份降息0.25%的可能性從45%降至30%，保守黨很大可能要落台，市場似乎逐步消化這因素，而且保守黨治下，英國經濟並不理想，鎊匯因而沒有特別受壓。歐洲政局發展將繼續影響匯價波幅。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0770
|1.0670
|1.0810
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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