20/06/2024 09:46

《真知灼見－溫灼培》英通脹法選舉的最新形勢

《真知灼見》經過近3年努力，英國5月年通脹率終於返回英倫銀行制定的2%目標水平。回顧4月，該數字還處2.3%。不過相較3年前，現今英國的整體價格仍較當時高出近20%。由於歐元區及美國5月CPI年通脹率分別為2.6%及3.3%，所以在控制通脹的能力上，更能凸顯英國的成功。不過，基於英國5月核心年通脹率仍高企3.5%，加上7月4日大選後，工黨將很大機會上台執政，並料將有一系列新經濟政策出台，所以儘管英國表面通脹雖回，但市場普遍預期英倫銀行仍有待11月看清形勢後才減息。而受惠於現今5.25厘高息率，加上有望新經濟政策出台，及英國通脹達標後，政府將可放手刺激經濟，這一切料可為英鎊帶來支持。今早（20日）於亞洲市場，英鎊報1.2714美元。



*法國議會選舉出現新勢力*



據法國民調機構Ifop於本月14至17日所作調查顯示，現於民調中的首三位分別為：(1)極右的「國民聯盟」（支持率33%），(2)極左的「新人民陣線」（支持率28%），及(3)馬克龍所屬的「復興黨」（支持率18%）。最初，法國議會選舉，大家以為只是國民聯盟的勒龐與復興黨的馬克龍之爭，現在又出了個新人民陣線黨派，這無疑會增加法國議會選舉的不確定性。不過，按照法國議會選舉規則，如於首輪投票有政黨獲過半得票率，該黨當然可即時當選，但若無政黨過半，則得票率達12.5%的所有黨派，將都可進入次輪選舉。假使首輪選舉結果與上述民調相符，即上述三個政黨，包括馬克龍的復興黨，理應都可進入次輪選舉。由於國民聯盟或新人民陣線都屬極端政黨，現關注在最後關頭之際，法國選民會否把票投予屬中間派的馬克龍。



*勒龐正淡化其極右形象*



事實上，為爭取中間選民支持，近期勒龐的言論正出現改變。首先，她表明一旦勝出，她會與馬克龍緊密合作，不會推翻馬克龍；其次，亦表示會尊重政制體系。勒龐說這番話非無因，事緣市場一直擔心若勒龐勝出，她會降低銷售稅及加大社會福利等。而有關憂慮，亦驅使近日歐洲委員會向法國發出警告，指法國的財赤比例已超越歐盟上限。明顯，勒龐是要淡化其極右形象。就今早於亞洲市場所見，歐元穩定於1.0746美元。而歐元區10年期債息亦見連日穩定於2.404%，沒有像馬克龍宣布解散議會一刻，大量避險資金走進歐元區10年期債市，導致債息急跌的情況。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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