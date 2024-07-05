21/06/2024 16:56
《美元走勢－羅明立》8月減息可能增，英鎊偏軟
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|158.97
|159.13
|158.81
|歐元/美元
|1.0711
|1.0721
|1.0703
|英鎊/美元
|1.2656
|1.2675
|1.2654
|美元/瑞郎
|0.8921
|0.8921
|0.8908
|美元/港元
|7.8021
|7.8056
|7.8017
《美元走勢》美國周四(20日)公布的經濟數據幾乎全部差過預期，第一季經常賬赤字增至2376億美元，上周初次申領失業救濟人數錄得23.8萬人；5月份美國新屋開工量下降5.5%，為四年來的最低水平，營建許可按月跌3.8%，5月新屋動工年化總數比預期少近10萬，只有127.7萬間；6月費城聯儲製造業指數亦由4.5降至1.3。
里士滿聯儲主席巴爾金表示，局方開始減息行動前，需要明確通脹路徑，並要相信實現2%通脹目標有持續進展，至於降息一次後是否會維持在該水平，將根據經濟情況而定。美國經濟若持續放慢可能改變官員的貨幣政策立場，近期的數據起碼未有令市場對減息預期降低。
英倫銀行昨日議息後宣布7-2的投票結果，連續第七次將基準利率維持在5.25%的16年高位，符合市場預期。不過央行暗示，包括行長具利在內的更多決策者可能有支持降息的傾向，市場預期8月減息的可能性有所增加。英鎊受此影響而偏軟，跌至1.2650附近，歐元亦回落至1.07邊緣。市場關注稍後公布的歐美SPGI製造業及服務業PMI數據。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0740
|1.0650
|1.0780
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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