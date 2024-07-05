21/06/2024 16:56

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 158.97 159.13 158.81 歐元/美元 1.0711 1.0721 1.0703 英鎊/美元 1.2656 1.2675 1.2654 美元/瑞郎 0.8921 0.8921 0.8908 美元/港元 7.8021 7.8056 7.8017

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0740 1.0650 1.0780 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國周四(20日)公布的經濟數據幾乎全部差過預期，第一季經常賬赤字增至2376億美元，上周初次申領失業救濟人數錄得23.8萬人；5月份美國新屋開工量下降5.5%，為四年來的最低水平，營建許可按月跌3.8%，5月新屋動工年化總數比預期少近10萬，只有127.7萬間；6月費城聯儲製造業指數亦由4.5降至1.3。里士滿聯儲主席巴爾金表示，局方開始減息行動前，需要明確通脹路徑，並要相信實現2%通脹目標有持續進展，至於降息一次後是否會維持在該水平，將根據經濟情況而定。美國經濟若持續放慢可能改變官員的貨幣政策立場，近期的數據起碼未有令市場對減息預期降低。英倫銀行昨日議息後宣布7-2的投票結果，連續第七次將基準利率維持在5.25%的16年高位，符合市場預期。不過央行暗示，包括行長具利在內的更多決策者可能有支持降息的傾向，市場預期8月減息的可能性有所增加。英鎊受此影響而偏軟，跌至1.2650附近，歐元亦回落至1.07邊緣。市場關注稍後公布的歐美SPGI製造業及服務業PMI數據。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。