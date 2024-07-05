24/06/2024 16:52
《美元走勢－羅明立》美匯暫時在105.50附近有阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|159.74
|159.93
|159.62
|歐元/美元
|1.0705
|1.0701
|1.0684
|英鎊/美元
|1.2650
|1.2653
|1.2632
|美元/瑞郎
|0.8937
|0.8945
|0.8931
|美元/港元
|7.8068
|7.8070
|7.8030
《美元走勢》上周五(21日)英國公布5月零售銷售及核心零售銷售按月同樣增長2.9%，遠好於預期。而英國6月SPGI服務業採購經理指數由52.9跌至51.2，製造業採購經理指數由51.2微升至51.4。美國6月同類製造業PMI由51.3升至51.7，服務業PMI亦由54.8升至55.1，連同5月的成屋銷售數據都好過預期。數據利好美匯在105以上靠穩，暫時在105.50附近有阻力。歐元區及法德兩國同樣公布SPGI製造業及服務業採購經理指數，都不太理想，令歐元繼續承壓，未能企穩1.07，短期仍然有試低的壓力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0740
|1.0650
|1.0780
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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