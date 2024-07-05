24/06/2024 16:52

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 159.74 159.93 159.62 歐元/美元 1.0705 1.0701 1.0684 英鎊/美元 1.2650 1.2653 1.2632 美元/瑞郎 0.8937 0.8945 0.8931 美元/港元 7.8068 7.8070 7.8030

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0740 1.0650 1.0780 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(21日)英國公布5月零售銷售及核心零售銷售按月同樣增長2.9%，遠好於預期。而英國6月SPGI服務業採購經理指數由52.9跌至51.2，製造業採購經理指數由51.2微升至51.4。美國6月同類製造業PMI由51.3升至51.7，服務業PMI亦由54.8升至55.1，連同5月的成屋銷售數據都好過預期。數據利好美匯在105以上靠穩，暫時在105.50附近有阻力。歐元區及法德兩國同樣公布SPGI製造業及服務業採購經理指數，都不太理想，令歐元繼續承壓，未能企穩1.07，短期仍然有試低的壓力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。