25/06/2024 16:53
《美元走勢－羅明立》法德息差續擴，歐元反彈未必持久
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|159.40
|159.71
|159.20
|歐元/美元
|1.0736
|1.0745
|1.0732
|英鎊/美元
|1.2690
|1.2700
|1.2682
|美元/瑞郎
|0.8923
|0.8933
|0.8913
|美元/港元
|7.8072
|7.8083
|7.8063
《美元走勢》德國6月IFO商業景氣指數由89.3跌至88.6，當中商業預期跌幅較大。美國6月達拉斯聯儲商業活動指數錄得-15.1，較5月有改善，但略差過預期。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，聯儲局應保留出售抵押貸款支持債券作為選項，而經濟表現符合預期的話，調整貨幣政策是合理的，希望多觀察幾個月的數據令局方有信心採取行動。芝加哥聯儲主席古爾斯比在公開發言時拒絕就減息時間表態，但就指對通脹回落的進程感到樂觀，認為等待通脹進一步降低是開啟減息前的一個過程。三藩市聯儲主席戴利認為，失業率上升可能是新的風險，降息或要更長時間維持現時的利率水平取決於通脹數據。周一(24日)美元變化不大，在105附近窄幅上落，非美貨幣略有反彈。法國即將進行議會選舉，總統馬克龍領導的政黨有機會落敗，法德國債息差持續擴大，反映市場憂慮政局變化，估計歐元反彈未必持久，1.0780有阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0750
|1.0650
|1.0790
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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