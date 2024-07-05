25/06/2024 16:53

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 159.40 159.71 159.20 歐元/美元 1.0736 1.0745 1.0732 英鎊/美元 1.2690 1.2700 1.2682 美元/瑞郎 0.8923 0.8933 0.8913 美元/港元 7.8072 7.8083 7.8063

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0750 1.0650 1.0790 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》德國6月IFO商業景氣指數由89.3跌至88.6，當中商業預期跌幅較大。美國6月達拉斯聯儲商業活動指數錄得-15.1，較5月有改善，但略差過預期。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，聯儲局應保留出售抵押貸款支持債券作為選項，而經濟表現符合預期的話，調整貨幣政策是合理的，希望多觀察幾個月的數據令局方有信心採取行動。芝加哥聯儲主席古爾斯比在公開發言時拒絕就減息時間表態，但就指對通脹回落的進程感到樂觀，認為等待通脹進一步降低是開啟減息前的一個過程。三藩市聯儲主席戴利認為，失業率上升可能是新的風險，降息或要更長時間維持現時的利率水平取決於通脹數據。周一(24日)美元變化不大，在105附近窄幅上落，非美貨幣略有反彈。法國即將進行議會選舉，總統馬克龍領導的政黨有機會落敗，法德國債息差持續擴大，反映市場憂慮政局變化，估計歐元反彈未必持久，1.0780有阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。