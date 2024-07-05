26/06/2024 15:50
《美元走勢－羅明立》美元兌加元可續於區間操作
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|159.88
|159.90
|159.66
|歐元/美元
|1.0694
|1.0718
|1.0691
|英鎊/美元
|1.2682
|1.2694
|1.2673
|美元/瑞郎
|0.8960
|0.8963
|0.8946
|美元/港元
|7.8094
|7.8108
|7.8080
《美元走勢》美國6月諮詢會消費者信心指數由102降至100.4，略好過預期，里士滿同期製造業指數跌至-10，當中新訂訂單再次跌至近一年的低位。美國聯儲局理事鮑曼繼續放鷹，認為仍未是降息的時候，並不預期今年有減息行動，更指若通脹回落進展停滯，會願意增加借貸成本。另一位理事庫克則認為，隨著通脹回落，某個時候降息是合適的，至於時機要根據數據決定，預期明年通脹將大幅度放緩將。美元反覆造好，靠近105.50。
加拿大5月CPI數據全線超出預期，按年增長由2.7%升至2.9%，市場對央行降息的押注略為回落，但7月減息的可能性從仍然略高於五成。美元兌加元近兩個多月基本維持在1.36/1.38之間波動，可繼續於區間操作。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0750
|1.0650
|1.0790
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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