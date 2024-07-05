26/06/2024 15:50

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 159.88 159.90 159.66 歐元/美元 1.0694 1.0718 1.0691 英鎊/美元 1.2682 1.2694 1.2673 美元/瑞郎 0.8960 0.8963 0.8946 美元/港元 7.8094 7.8108 7.8080

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0750 1.0650 1.0790 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月諮詢會消費者信心指數由102降至100.4，略好過預期，里士滿同期製造業指數跌至-10，當中新訂訂單再次跌至近一年的低位。美國聯儲局理事鮑曼繼續放鷹，認為仍未是降息的時候，並不預期今年有減息行動，更指若通脹回落進展停滯，會願意增加借貸成本。另一位理事庫克則認為，隨著通脹回落，某個時候降息是合適的，至於時機要根據數據決定，預期明年通脹將大幅度放緩將。美元反覆造好，靠近105.50。加拿大5月CPI數據全線超出預期，按年增長由2.7%升至2.9%，市場對央行降息的押注略為回落，但7月減息的可能性從仍然略高於五成。美元兌加元近兩個多月基本維持在1.36/1.38之間波動，可繼續於區間操作。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。