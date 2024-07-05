28/06/2024 16:32

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 160.97 161.28 160.62 歐元/美元 1.0691 1.0711 1.0685 英鎊/美元 1.2633 1.2647 1.2621 美元/瑞郎 0.8996 0.9001 0.8976 美元/港元 7.8061 7.8094 7.8058

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0740 1.0650 1.0785 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值上修至3.7%，第一季度實際GDP年化季率終值亦上修至1.4%，而美國第一季度實際個人消費支出季率終值則由2％大幅下修至1.5%。此外，美國上周初次申領失業救濟人數錄得23.3萬人，略低於預期，但上周續請失業金人數升至2021年底以來的最高水準，5月成屋簽約銷售指數月率為-2.1%，大幅弱於預期的2.5%。資料未能提供太多啟示，美元先跌後回升，反覆靠穩。美元兌日圓持續走高，曾經升破161，之前的實際干預都無法改變投資者套利的行為，近期的口頭干預更加起不了作用。日本財務省據悉將在幾天內宣布一系列預定的人事變動，估計未必能對日圓產生提振效果。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。