28/06/2024 16:32
《美元走勢－羅明立》口頭干預無效，美元兌日圓一度破161
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|160.97
|161.28
|160.62
|歐元/美元
|1.0691
|1.0711
|1.0685
|英鎊/美元
|1.2633
|1.2647
|1.2621
|美元/瑞郎
|0.8996
|0.9001
|0.8976
|美元/港元
|7.8061
|7.8094
|7.8058
《美元走勢》美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值上修至3.7%，第一季度實際GDP年化季率終值亦上修至1.4%，而美國第一季度實際個人消費支出季率終值則由2％大幅下修至1.5%。此外，美國上周初次申領失業救濟人數錄得23.3萬人，略低於預期，但上周續請失業金人數升至2021年底以來的最高水準，5月成屋簽約銷售指數月率為-2.1%，大幅弱於預期的2.5%。資料未能提供太多啟示，美元先跌後回升，反覆靠穩。
美元兌日圓持續走高，曾經升破161，之前的實際干預都無法改變投資者套利的行為，近期的口頭干預更加起不了作用。日本財務省據悉將在幾天內宣布一系列預定的人事變動，估計未必能對日圓產生提振效果。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0740
|1.0650
|1.0785
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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