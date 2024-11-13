28/06/2024 09:57

《真知灼見－溫灼培》法國議會選舉如何影響歐洲形勢？

《真知灼見》對於即將在周日（30日）舉行的法國議會選舉，其重要性有哪？首先要明白，法國總統馬克龍所屬的「復興黨」，其最新民調支持率只有21%，遠低於兩個對手，分別是由勒龐所屬的「國民聯盟」（支持率36%）及「新人民陣線」（支持率28%），所以市場擔心馬克龍會輸。如果馬克龍輸又如何呢？勒龐屬極右，新人民陣線屬極左。兩個黨派的經濟政策都屬極端，所以上述兩個黨派不論誰勝出，市場都擔心會把法國的財政弄垮。財政弄垮又如何？法國現時的財赤對比其GDP的比例已高企於5.5%，高於歐盟定下的3%上限規條。如果因極左或極右政黨上台，推出激進的派福利方案使法國財赤對比其GDP比例進一步失控，法國作為歐盟核心龍頭國，對整個歐盟所帶來的衝擊可想而知。當法國財政都失控，又如何要求別的歐盟成員國遵守紀律。如每個國家也不遵守財政規條，隨時2010爆發的歐債危機又將重演，屆時又會把歐盟推至瓦解邊緣。這正是整個法國議會選舉重點所在！



*三個黨派的經濟政策不同之處*



既然明白法國議會選舉的重要性，我們便可進一步去理解上述三個不同黨派的經濟政策。對於馬克龍我們不用多討論，因大家有眼可見。至於國民聯盟與新人民陣線的經濟政策分別又在哪？



*市場對新人民陣線政策感憂慮*



對於投資環境而言，市場普遍更是傾向期望極右的國民聯盟勝出，原因是新人民陣線的財政政策看來更是近似失控。他們揚言一旦勝出，將每年增加1500億歐元財政預算支出，用以將退休年齡從現今64歲降至60歲，並增加工務員薪酬等。面對這樣的政策，市場擔心新人民陣線一旦主導國會後法國的財政將更混亂，甚至會發生類似英國前首相卓慧思上台後對英國所造成的破壞情況。



*國民聯盟勝出按理不會讓成市場恐慌*



國民聯盟雖亦提出削減能源消費稅及降低退休年齡到60歲，但與此同時亦提出一些削減開支方案，如削減新移民福利及堵塞稅務漏洞等。國民聯盟更承諾會把現今法國財赤與GDP比例到2027年降返回歐盟制訂的3%水平，並承諾會緊密與馬克龍合作，不會趕他下台。所以如按照國民聯盟所說，相信即使他們勝出，市場按理也不會恐慌。但當然，國民聯盟會否講一套做一套，就要拭目以待了。但相較新人民陣線，明顯市場是更相信國民聯盟。

明白上述一切後，便明白要如何觀察周日的法國議會選舉。當然，這次是首輪選舉，還待7月7日的次輪選舉一切才落定。大家要留意是，這兩個極端政黨能否取得議會中大多議席，取得愈少對法國的穩定愈有利。而退而求其次是，國民聯盟拿得較多議席又較新人民陣線較理想。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》(筆者電郵：enroll@hangseng.com)



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