08/07/2024 16:06
《美元走勢－羅明立》法國左翼勝出很大可能令政府財政增加
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|160.88
|160.95
|160.26
|歐元/美元
|1.0835
|1.0837
|1.0814
|英鎊/美元
|1.2809
|819
|1.2799
|美元/瑞郎
|0.8950
|0.8958
|0.8944
|美元/港元
|7.8113
|7.8132
|7.8105
《美元走勢》上周五公布的美國6月非農就業數據降至20.6萬人，好過市場預期，但對上兩個月的就業增長人數就向下修訂了11.1萬，6月失業率則意外由3.9%升至4.1%，平均時薪按年增長放慢至3.9%。數據好壞參半，但市場對失業率向上而時薪增長放慢反應較大，美國利率期貨市場預計美聯儲局9月及12月降息的可能性略有上升，美元跌至104.50附近。
法國議會選舉意外由左翼聯盟勝出，總統馬克龍領導的中間派排第二。結果雖排除了極右的國民聯盟上台，但左翼勝出很大可能令政府財政增加，福利主義抬頭，法國很大機會出現懸浮議會，政治不確定性對經濟應有不利影響。今晚市場將關注美聯儲局主席鮑威爾在參議院發表的講話，嘗試尋找提前減息的可能性，美元短期或有壓力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0830
|1.0750
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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