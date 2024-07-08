08/07/2024 16:06

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 160.88 160.95 160.26 歐元/美元 1.0835 1.0837 1.0814 英鎊/美元 1.2809 819 1.2799 美元/瑞郎 0.8950 0.8958 0.8944 美元/港元 7.8113 7.8132 7.8105

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0830 1.0750 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五公布的美國6月非農就業數據降至20.6萬人，好過市場預期，但對上兩個月的就業增長人數就向下修訂了11.1萬，6月失業率則意外由3.9%升至4.1%，平均時薪按年增長放慢至3.9%。數據好壞參半，但市場對失業率向上而時薪增長放慢反應較大，美國利率期貨市場預計美聯儲局9月及12月降息的可能性略有上升，美元跌至104.50附近。法國議會選舉意外由左翼聯盟勝出，總統馬克龍領導的中間派排第二。結果雖排除了極右的國民聯盟上台，但左翼勝出很大可能令政府財政增加，福利主義抬頭，法國很大機會出現懸浮議會，政治不確定性對經濟應有不利影響。今晚市場將關注美聯儲局主席鮑威爾在參議院發表的講話，嘗試尋找提前減息的可能性，美元短期或有壓力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。