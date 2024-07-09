09/07/2024 17:32

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 161.04 161.13 160.74 歐元/美元 1.0835 1.0833 1.0815 英鎊/美元 1.2803 1.2817 1.2796 美元/瑞郎 0.8987 0.8991 0.8975 美元/港元 7.8113 7.8122 7.8096

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0830 1.0750 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月紐約聯儲1年通脹預期，錄得3.02%，低於之前的3.17%，連續第二個月下降，主要是下調了對未來一年房價和其他商品成本上漲的預期。資料公布後美元短線小幅下挫，但變動不大。日本央行周一(8日)表示，工資上漲情況正在向一些企業蔓延，結果將使通脹能持續保持在2%的目標附近。此外，央行在一份地區季度會議的討論摘要中表示，愈來愈多公司，特別是服務業轉嫁或考慮轉嫁上漲的成本。市場估計在7月底的政策會議上，央行對工資走勢的看法，將是決定加息與否的重要因素。日圓近期在美元偏軟的情況下略為反彈，但相信不容易擺脫長線下行趨勢。澳元近期表現不錯，突破了0.657/0.672的波幅範圍，市場相信聯儲局今年至少降息一次，而澳洲聯儲則表明中性至鷹派的立場，後市有機會上試0.6800。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。