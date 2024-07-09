09/07/2024 17:32
《美元走勢－羅明立》日圓相信不容易擺脫長線下行趨勢
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|161.04
|161.13
|160.74
|歐元/美元
|1.0835
|1.0833
|1.0815
|英鎊/美元
|1.2803
|1.2817
|1.2796
|美元/瑞郎
|0.8987
|0.8991
|0.8975
|美元/港元
|7.8113
|7.8122
|7.8096
《美元走勢》美國6月紐約聯儲1年通脹預期，錄得3.02%，低於之前的3.17%，連續第二個月下降，主要是下調了對未來一年房價和其他商品成本上漲的預期。資料公布後美元短線小幅下挫，但變動不大。
日本央行周一(8日)表示，工資上漲情況正在向一些企業蔓延，結果將使通脹能持續保持在2%的目標附近。此外，央行在一份地區季度會議的討論摘要中表示，愈來愈多公司，特別是服務業轉嫁或考慮轉嫁上漲的成本。市場估計在7月底的政策會議上，央行對工資走勢的看法，將是決定加息與否的重要因素。日圓近期在美元偏軟的情況下略為反彈，但相信不容易擺脫長線下行趨勢。
澳元近期表現不錯，突破了0.657/0.672的波幅範圍，市場相信聯儲局今年至少降息一次，而澳洲聯儲則表明中性至鷹派的立場，後市有機會上試0.6800。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0830
|1.0750
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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