10/07/2024 16:11

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 161.43 161.59 161.30 歐元/美元 1.0823 1.0825 1.0811 英鎊/美元 1.2800 1.2801 1.2784 美元/瑞郎 0.8971 0.8982 0.8970 美元/港元 7.8115 7.8127 7.8112

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0830 1.0750 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2760 1.2860 1.2720 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月NFIB小型企業信心指數好於預期，由90.5升至91.5。美聯儲局主席鮑威爾在聽證會指通脹情況最近有溫和的進展，但需要更多的證據來增加局方的信心，同時表示通脹並非美國面臨的唯一風險，希望令經濟能更加平衡。鮑威爾提到，過早及大幅調整限制性政策可能影響通脹回到目標水平的進程，但太遲及次數太少的降息會對經濟帶來風險。個人認為主席有願意減息的傾向，但需要數據配合，並避免給出任何有關降息時機的信號。市場相信美聯儲局9月減息的機會提高至7成。匯市變動不大，美匯指數未能重上105水平。英國新任財政大臣里夫斯表示，計劃在夏季結束前提交公共支出狀況報告，提出「安全經濟學」，承諾不會提高增值稅、國民保險和所得稅，並會遵守嚴格的債務規則。另外有分析指，工黨跟歐盟的關係有望改善，或有利雙方的貿易往來。英鎊繼續受制於1.2850/1.2900阻力，留意周四(11日)英國的5月GDP及美國CPI數據，美元可短線高位做空。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。