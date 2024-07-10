10/07/2024 16:11
《美元走勢－羅明立》英鎊續受制1.2850/1.2900阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|161.43
|161.59
|161.30
|歐元/美元
|1.0823
|1.0825
|1.0811
|英鎊/美元
|1.2800
|1.2801
|1.2784
|美元/瑞郎
|0.8971
|0.8982
|0.8970
|美元/港元
|7.8115
|7.8127
|7.8112
《美元走勢》美國6月NFIB小型企業信心指數好於預期，由90.5升至91.5。美聯儲局主席鮑威爾在聽證會指通脹情況最近有溫和的進展，但需要更多的證據來增加局方的信心，同時表示通脹並非美國面臨的唯一風險，希望令經濟能更加平衡。鮑威爾提到，過早及大幅調整限制性政策可能影響通脹回到目標水平的進程，但太遲及次數太少的降息會對經濟帶來風險。個人認為主席有願意減息的傾向，但需要數據配合，並避免給出任何有關降息時機的信號。市場相信美聯儲局9月減息的機會提高至7成。
匯市變動不大，美匯指數未能重上105水平。英國新任財政大臣里夫斯表示，計劃在夏季結束前提交公共支出狀況報告，提出「安全經濟學」，承諾不會提高增值稅、國民保險和所得稅，並會遵守嚴格的債務規則。另外有分析指，工黨跟歐盟的關係有望改善，或有利雙方的貿易往來。英鎊繼續受制於1.2850/1.2900阻力，留意周四(11日)英國的5月GDP及美國CPI數據，美元可短線高位做空。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0830
|1.0750
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2760
|1.2860
|1.2720
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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