11/07/2024 17:20
《美元走勢－羅明立》美日息差收窄未明，日圓將難以受惠
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|161.72
|161.75
|161.47
|歐元/美元
|1.0836
|1.0840
|1.0828
|英鎊/美元
|1.2859
|1.2871
|1.2847
|美元/瑞郎
|0.8993
|0.8998
|0.8985
|美元/港元
|7.8099
|7.8109
|7.8085
《美元走勢》周三(10日)美聯儲主席鮑威爾表示，聯儲局在通脹方面取得了相當大的進展，不需要通脹率低於2%才開始降息，而縮減資產負債表還有很長的路要走。此外，局方需要關注勞動力市場和就業情況，中性利率在短期內已經上升，制定利率時不會受政治因素影響。
有消息指，日本央行可能會在7月份下調今年的經濟增長預測，但預計未來幾年通脹率將保持在2%的目標附近，7月加息的可能性仍然存在。有熟悉央行的市場人士認為央行應不會對2025財年和2026財年的GDP預測做出重大調整，並維持經濟可以溫和復蘇的觀點。美元近期以反覆偏軟為主，而美日息差未有明確進一步收窄前，日圓將難以受惠。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0830
|1.0750
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2760
|1.2860
|1.2720
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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