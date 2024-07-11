11/07/2024 17:20

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 161.72 161.75 161.47 歐元/美元 1.0836 1.0840 1.0828 英鎊/美元 1.2859 1.2871 1.2847 美元/瑞郎 0.8993 0.8998 0.8985 美元/港元 7.8099 7.8109 7.8085

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0830 1.0750 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2760 1.2860 1.2720 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(10日)美聯儲主席鮑威爾表示，聯儲局在通脹方面取得了相當大的進展，不需要通脹率低於2%才開始降息，而縮減資產負債表還有很長的路要走。此外，局方需要關注勞動力市場和就業情況，中性利率在短期內已經上升，制定利率時不會受政治因素影響。有消息指，日本央行可能會在7月份下調今年的經濟增長預測，但預計未來幾年通脹率將保持在2%的目標附近，7月加息的可能性仍然存在。有熟悉央行的市場人士認為央行應不會對2025財年和2026財年的GDP預測做出重大調整，並維持經濟可以溫和復蘇的觀點。美元近期以反覆偏軟為主，而美日息差未有明確進一步收窄前，日圓將難以受惠。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。