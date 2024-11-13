11/07/2024 10:08

《真知灼見－溫灼培》紐央行暗示減息，紐元後向如何？

《真知灼見》新西蘭央行周三（10日）議息會後雖維持息率不變，但承認隨通脹壓力降，該行或有空間放寬貨幣政策。紐央行是次議息的會後聲明，與其5月22日議息會所指可謂有著天壤之別。當時紐央行曾預期，其最快減息日子也有待2025年第三季，甚至表示於當時議息會，其曾考慮過應否即時加息以壓抑通脹。但事距個半月，紐央行在貨幣政策上的取態卻出現180度轉變，相信出現這變化的原因主要有三。



*使紐央行幣策轉向的三個可能性*



首先，七大貨幣中，歐洲央行及加拿大央行已相繼減息，這使5.5厘的紐元息率相對其他貨幣水平顯得更高；其次，就是美國聯儲局於9月減息的機率也在不斷提升中，而對於聯儲局年底前減息更是現今市場共識，當美國也準備減息，倘紐西蘭還維持息率不變，其貨幣將有機會被嚴重推高，不利當地出口以至經濟，這使紐央行也有減息壓力；最後，雖然新西蘭現時的通脹數字是第一季數字，其年通脹率仍高達4%，遠高於該行制定的1%至3%目標水平，但也不排除紐央行已掌握到即將於下周三（17日）公布的次季通脹數字情況，因而趁本周議息會給予市場一個息率變化的預警。



*技術上料紐元在60美仙可找到支持*



由於按現今利率期貨價格變化顯示，紐央行就算於今年減息，最快也要待10月，屆時相信已相當接近聯儲局減息的日期，這可抵消紐央行減息對其帶來的衝擊。而事實上，從昨天《路透社》數字所見，在紐央行議息會後，紐元雖曾一度急跌至60.63美仙水平，但之後便作出反彈，今早於亞洲市場報60.88美仙。技術上，料60美仙可成為紐元的龐大支持。假使有更多數據顯示聯儲局有機會提早減息，對紐元更可視為利好因素，筆者維持看好紐元前景。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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