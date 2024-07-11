11/07/2024 15:31

《廣匯論勢－鄭廣復》美匯指數暫維持上落，總統大選結果影響關鍵

《廣匯論勢》市場仍在猜測美國聯儲局何時才開始減息之際，有大行估計，聯儲局將於9月份展開減息周期，並會在每次議息會議都減息25基點，累計減息8次，至2025年7月累積減幅將會達到200基點，屆時聯邦基金利率將會降到3.25至3.5厘。

這個減息速度較聯儲局6月份預測，聯邦基金利率中值於明年降至4.1厘還要低75個基點。有何因素令聯儲局狠下心腸快速減息？根據該大行所講，因為經濟活動存在急劇減弱風險，而且ISM服務業PMI在6月份突然降至收縮水平，加上美國6月份失業率亦意外上升0.1個百分點至4.1%，更指上月非農職位雖增加20.6萬，但之前幾個月的新增職位數目遭到下調。

聯儲局主席鮑威爾出席國會聯合銀行委員會聽證會時，並無明確給予減息時間表，只是重申下次行動不太可能是加息。對於美國勞工市場表現，鮑威爾認為，即使近期有所放緩，但表現仍然強勁，且已完全恢復平衡。他又表示，通脹並非唯一風險，而太快或過多地減少政策的約束，都可能延遲當局在通脹方面取得的進展，更甚者可能令整個趨勢逆轉；相反，太遲減息或減幅太小亦會過度削弱經濟活動及就業市場。



*美國勞動市場表現滿足減息條件*



鮑威爾看似透露了很多信息，但就是沒有對何時開始減息提供線索。即使他昨天表示，無須等通脹率降至2%，聯儲局亦可以減息，但他也不過是重複以往講過的話。然而，他提到，勞工市場已明顯降溫，而勞工市場疲弱是聯儲局考慮減息的因素之一。這可以理解為，聯儲局距離減息的時間愈來愈接近。

鮑威爾過去曾提到要令通脹下降，條件是經濟增長略低於潛能，而就業市場亦稍為放鬆。目前所見，美國首季GDP經年率化之後按季增長1.4%，亞特蘭大聯儲行亦預期，第二季GDP增長率為1.5%，加上6月份失業率亦進一步升至4.1%，兩項數據很大程度上已達到令通脹下降的條件，而且鮑威爾講到明下次的政策行動不太可能是加息，既然如此，那就是減息了。



*金融市場表現端視美國大選結果*



另外，聯儲局理事庫克(Lisa Cook)表示，假如失業率快速上升，聯儲局將會作出回應，雖然她認為即使失業率升至4.1%，但就業市場仍然強勁，但當局非常關注失業率究竟發生了甚麼事，而情況可能快速轉變，當局需要作出快速反應。由此可見，鮑威爾與庫克對美國勞工市場持相同立場，假如今晚公布的美國6月份CPI，反映通脹進一步放緩，9月減息25基點應無懸念。

美匯指數自2023年以來呈橫行形態，去年最高曾升至107.35。然而，期間指數多次升至106水平已遇到極大阻力，並展開深度調整。今年4月以來，日線圖走勢明顯呈雙頂，頸線約為104.00，隨著聯儲局的減息政策轉趨明朗，美元匯價強極有限，相信106至107已成為下半年的主要阻力，但104的技術性支持亦十分明顯，不容易失守。美匯指數以至環球金融市場明年的表現將會如何，我相信美國11月總統大選結果將是關鍵因素！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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