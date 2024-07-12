12/07/2024 16:01

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 158.99 159.44 157.72 歐元/美元 1.0871 1.0874 1.0860 英鎊/美元 1.2916 1.2930 1.2902 美元/瑞郎 0.8956 0.8970 0.8953 美元/港元 7.8059 7.8081 7.8047

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0830 1.0750 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2760 1.2860 1.2720 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》昨日(11日)公布備受矚目的美國6月通脹數據。數據顯示，6月CPI按年上漲3%，按月下降0.1%，為四年來首次轉負，核心CPI按年上漲3.3%，按月上漲0.1%，增速為三年最低。CPI數據已經連續第三次低於市場預期，投資者預計聯儲局在9月、11月和12月都降息的可能性大幅增加。而早前美聯儲局主席鮑威爾在國會的發言已經暗示毋需等到通脹回落至2%才降息，加上最近疲軟的就業數據支持，美聯儲局年內降息幾無懸念。三藩市聯儲主席Mary Daly昨日亦表示，鑑於近期的就業和通脹數據，美聯儲局可能有必要做出利率調整。美元在疲軟數據及市場預期雙重打壓下重挫，美匯指數失守104關口，有望開展新一輪跌浪。隨著歐洲選舉結束，政治局勢逐步明朗，歐洲央行實施政策面臨的阻力將減少。早前發布的歐洲央行6月份貨幣政策會議紀要顯示，預計年內還會降息兩次，合計50個基點。隨貨幣政策逐步放鬆，歐元區經濟將獲得反彈動力，同時亦支撐歐元反彈。日本政府疑似再度干預匯市，一名不具名的官員證實，日本當局在昨日配合美國公布CPI數據帶來的市場波動，出手干預市場，美元兌日圓一度下跌超3%，至157.50下方。但日本超寬鬆貨幣政策遲遲未能調整，短線的干預無法影響日圓長期下跌趨勢。隨著市場增強聯儲局在下半年降息的信心，美元或再現一波下行走勢。建議可以賣出美元，買入除日圓外的非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。