12/07/2024 15:50

《廣匯論勢－鄭廣復》日本央行突襲成功，圓匯有望反彈至152

《廣匯論勢》美國6月通脹率進一步回落至3%，令市場對聯儲局最早在9月份減息的預期升溫。在美元匯價受壓之際，據外匯交易員所講，日本央行(BOJ)曾在紐約市「問價」，引發市場恐慌，導致日圓匯價急升，單在美國CPI數據公布後的大約半小時，美元兌日圓波幅就超過400點子，最低曾見157.44，今天歐洲開市初段，美元兌日圓維持在159.30附近徘徊。

日本財務省負責國際事務的副大臣神田真人表示，他們不會說有否干預了匯價，同時指出，日本的進口價格最近上漲了約9.5%，其中9.2%是日圓走弱所致。更表示，圓匯快速波動已影響了國民的生活，他們永遠不能忽視弱勢日圓對民生造成的負面影響。



*日央行成功突襲日圓淡友*



這次可謂日本政府成功突襲日圓淡友，BOJ懂得在最佳的時點，即在美元最弱的時候進行「問價」。由於美國6月份通脹率低於預期及前值，本已造成市場平美元好倉的效果，非美貨幣傾向走強之際，BOJ此時要求商業銀行報日圓兌歐元匯價，交易員必定提高警覺，甚至預先採取行動，平掉日圓好倉，在兵荒馬亂之際，進一步推動日圓匯價上漲。

若然市場開始減持美元好倉，即買入其他非美貨幣的話，你認為會買入歐元兌美元之時，在另一邊買美元兌日圓嗎？這樣的操作無疑自己打自己！買歐元兌美元之餘，當然亦可買歐元兌日圓，但這樣的操作等於針對歐元，而非美元。然而，現時市場顯然是針對美元匯價，而且從日線圖所見，歐元兌日圓昨天呈現穿頭破腳形態，高見175.95後大幅下跌至172.57收市，加上月線圖9RSI仍然高達81，預示大調整即將展開，下試164的可能性堵加，而在聯儲局減息的預期進一步增強下，美元兌日圓難以上破162.50，反而失守160後，進一步下試152.00的機會極高！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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