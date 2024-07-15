15/07/2024 16:26
《美元走勢－羅明立》美降息預期升溫，日本干預匯市見效
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|15810
|15837
|157.84
|歐元/美元
|1.0888
|1.0896
|1.0883
|英鎊/美元
|1.2970
|1.2979
|1.2963
|美元/瑞郎
|0.8950
|0.8972
|0.8945
|美元/港元
|7.8076
|7.8090
|7.8065
《美元走勢》上周五(12日)公布的美國經濟數據表現參差，6月PPI按年增長2.6%，強於預期，核心PPI年率更由2.3%加速至3%，幸好前一日的CPI數據低於預期，市場對美國聯儲局9月降息的預期維持高企。隨後公布的美國7月密西根大學消費者信心指數初值降至66，連跌四個月。美匯指數繼續反覆偏軟，可能要下試103.50。
歐元趁美元回落而逼近6月4日的高位1.0917，歐洲央行本周議息估計會維持利率不變，不急於連續降息，需要觀察經濟及通脹表現再作行動。因此，短期匯價將根據美元的走勢帶動，若能突破1.0920，有機會上試1.10關口。
機構對日本央行帳戶的數據分析，周四美國CPI公布後，日本央行可能對匯市進行了干預，規模或在3.5萬億日圓（220億美元）左右。近期受市場對美聯儲局降息預期升溫，有利日圓反彈，央行此時出手確實較為有效。過去接近4個月，美日在50天平均線都有很好的支持，包括之前5月的干預，上周美日剛好又是在50天平均線的157.75止跌回升，值得留意。如日本央行月底議息敢強勢加息並大規模減少買債，日圓有機會出現較大幅度的回升。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0850
|1.0950
|1.0800
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2930
|1.3030
|1.2880
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。