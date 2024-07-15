15/07/2024 16:26

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 15810 15837 157.84 歐元/美元 1.0888 1.0896 1.0883 英鎊/美元 1.2970 1.2979 1.2963 美元/瑞郎 0.8950 0.8972 0.8945 美元/港元 7.8076 7.8090 7.8065

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.0950 1.0800 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2930 1.3030 1.2880 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(12日)公布的美國經濟數據表現參差，6月PPI按年增長2.6%，強於預期，核心PPI年率更由2.3%加速至3%，幸好前一日的CPI數據低於預期，市場對美國聯儲局9月降息的預期維持高企。隨後公布的美國7月密西根大學消費者信心指數初值降至66，連跌四個月。美匯指數繼續反覆偏軟，可能要下試103.50。歐元趁美元回落而逼近6月4日的高位1.0917，歐洲央行本周議息估計會維持利率不變，不急於連續降息，需要觀察經濟及通脹表現再作行動。因此，短期匯價將根據美元的走勢帶動，若能突破1.0920，有機會上試1.10關口。機構對日本央行帳戶的數據分析，周四美國CPI公布後，日本央行可能對匯市進行了干預，規模或在3.5萬億日圓（220億美元）左右。近期受市場對美聯儲局降息預期升溫，有利日圓反彈，央行此時出手確實較為有效。過去接近4個月，美日在50天平均線都有很好的支持，包括之前5月的干預，上周美日剛好又是在50天平均線的157.75止跌回升，值得留意。如日本央行月底議息敢強勢加息並大規模減少買債，日圓有機會出現較大幅度的回升。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。