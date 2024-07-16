16/07/2024 17:15

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 158.55 158.80 158.11 歐元/美元 1.0888 1.0896 1.0883 英鎊/美元 1.2968 1.2973 1.2951 美元/瑞郎 0.8950 0.8959 0.8945 美元/港元 7.8043 7.8072 7.8042

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.0950 1.0800 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2930 1.3030 1.2880 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美聯儲局主席鮑威爾周一(15日)發言指，過去幾年經濟表現出色，第一季通脹回落的情況令人失望，但第二季的表現取得進展，已接近2%的目標水平；主席同時關注就業市場的風險，但未有對減息時間作出表示。有美聯儲傳聲筒稱號的《華爾街日報》記者表示，鮑威爾的講話並未改變8月「按兵不動」的預期。美元繼續偏軟，但在103.70附近略為反彈。周一公布的歐元區5月工業產出按月收縮0.6%，較預期收縮1%為佳，歐元先升後回，衝高至1.0920後有調整，此水平是短期阻力。美元近期反覆偏軟，主要是市場對減息預期更有信心，但其他國家同樣有機會下調利率，基本面亦不見得有過人之處，如今晚零售銷售數據合格，美匯指數在103.50有機會喘定。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。