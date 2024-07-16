16/07/2024 17:15
《美元走勢－羅明立》關注今晚零售數據，美匯望103.50喘定
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|158.55
|158.80
|158.11
|歐元/美元
|1.0888
|1.0896
|1.0883
|英鎊/美元
|1.2968
|1.2973
|1.2951
|美元/瑞郎
|0.8950
|0.8959
|0.8945
|美元/港元
|7.8043
|7.8072
|7.8042
《美元走勢》美聯儲局主席鮑威爾周一(15日)發言指，過去幾年經濟表現出色，第一季通脹回落的情況令人失望，但第二季的表現取得進展，已接近2%的目標水平；主席同時關注就業市場的風險，但未有對減息時間作出表示。有美聯儲傳聲筒稱號的《華爾街日報》記者表示，鮑威爾的講話並未改變8月「按兵不動」的預期。美元繼續偏軟，但在103.70附近略為反彈。
周一公布的歐元區5月工業產出按月收縮0.6%，較預期收縮1%為佳，歐元先升後回，衝高至1.0920後有調整，此水平是短期阻力。美元近期反覆偏軟，主要是市場對減息預期更有信心，但其他國家同樣有機會下調利率，基本面亦不見得有過人之處，如今晚零售銷售數據合格，美匯指數在103.50有機會喘定。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0850
|1.0950
|1.0800
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2930
|1.3030
|1.2880
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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