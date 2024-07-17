17/07/2024 16:39
《美元走勢－羅明立》日圓有機會進一步造好
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|157.78
|158.62
|157.70
|歐元/美元
|1.0896
|1.0907
|1.0896
|英鎊/美元
|1.2984
|1.2990
|1.2966
|美元/瑞郎
|0.8934
|0.8945
|0.8931
|美元/港元
|7.8066
|7.8079
|7.8050
《美元走勢》周二(16日)公布的美國零售數據表現不俗，6月零售銷售月率雖然降至0，但仍然好過預期的收縮0.3%，核心銷售更按月增長0.9%。而6月進口物價指數月率錄得0%，亦好過預期。數據公布後美元短線衝高至104.20，但之後逐步回落，反映美元仍然有壓力。同日較早時候，德國及歐元區分別公布7月ZEW經濟景氣指數，都較6月數字大幅下降。暫時未有對歐元帶來太大影響，但需突破1.0920才有望拉升一波。
根據機構對日本央行經常帳戶及貨幣經紀人估算的數據作比較，日本央行可能在上周在外匯市場進行干預，規模可能在2.14萬億日圓（135億美元）左右。近期受美元回軟，加上干預行動，日圓有機會進一步造好。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0850
|1.0950
|1.0800
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2930
|1.3030
|1.2880
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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