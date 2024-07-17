17/07/2024 16:39

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 157.78 158.62 157.70 歐元/美元 1.0896 1.0907 1.0896 英鎊/美元 1.2984 1.2990 1.2966 美元/瑞郎 0.8934 0.8945 0.8931 美元/港元 7.8066 7.8079 7.8050

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0850 1.0950 1.0800 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2930 1.3030 1.2880 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周二(16日)公布的美國零售數據表現不俗，6月零售銷售月率雖然降至0，但仍然好過預期的收縮0.3%，核心銷售更按月增長0.9%。而6月進口物價指數月率錄得0%，亦好過預期。數據公布後美元短線衝高至104.20，但之後逐步回落，反映美元仍然有壓力。同日較早時候，德國及歐元區分別公布7月ZEW經濟景氣指數，都較6月數字大幅下降。暫時未有對歐元帶來太大影響，但需突破1.0920才有望拉升一波。根據機構對日本央行經常帳戶及貨幣經紀人估算的數據作比較，日本央行可能在上周在外匯市場進行干預，規模可能在2.14萬億日圓（135億美元）左右。近期受美元回軟，加上干預行動，日圓有機會進一步造好。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。