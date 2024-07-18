18/07/2024 15:57

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.03 156.57 155.38 歐元/美元 1.0934 1.0941 1.0927 英鎊/美元 1.2997 1.3013 1.2984 美元/瑞郎 0.8828 0.8848 0.8822 美元/港元 7.8066 7.8074 7.8060

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0910 1.0980 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2960 1.3050 1.2920 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月新屋開工總數年化錄得135.3萬間，按月升3%；6月營建許可總數144.6萬間，按月升3.4%。6月工業產出月率錄得0.6%增長。數據理想對美匯幫助不大，紐約聯儲主席威廉姆斯暗示，如果通脹持續放緩，未來幾個月有理由降息，但7月並非合適的時機行動。美聯儲局理事沃勒亦指，降息的時間已愈來愈近。而里士滿聯儲主席巴爾金表示，相信委員們將在7月政策會議上討論對通脹描述為高企是否仍然適合。陸續有官員對降息持開放態度，美匯因此仍然受壓，跌至103.30附近才略為反彈。據日本媒體報導，日本主理外匯的官員認為，如果市場出現投機性將日圓過度推低，央行不排除進行干預，而且有關的干預行動沒有限制。美日跌至155.40見反彈，現時155是100天平均線，估計有支持，上方阻力在157.50。今早(18日)公布的澳大利亞6月季調後失業率略高於預期，錄得4.1%，就業人口增加至5.01萬。近期儘管美國降息預期對美元帶來壓力，但澳元反而回落至0.67低位。留意0.6680/0.6700的支持，小注吸納。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。