18/07/2024 15:57
《美元走勢－羅明立》美日100天平均線155料有支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.03
|156.57
|155.38
|歐元/美元
|1.0934
|1.0941
|1.0927
|英鎊/美元
|1.2997
|1.3013
|1.2984
|美元/瑞郎
|0.8828
|0.8848
|0.8822
|美元/港元
|7.8066
|7.8074
|7.8060
《美元走勢》美國6月新屋開工總數年化錄得135.3萬間，按月升3%；6月營建許可總數144.6萬間，按月升3.4%。6月工業產出月率錄得0.6%增長。數據理想對美匯幫助不大，紐約聯儲主席威廉姆斯暗示，如果通脹持續放緩，未來幾個月有理由降息，但7月並非合適的時機行動。美聯儲局理事沃勒亦指，降息的時間已愈來愈近。而里士滿聯儲主席巴爾金表示，相信委員們將在7月政策會議上討論對通脹描述為高企是否仍然適合。陸續有官員對降息持開放態度，美匯因此仍然受壓，跌至103.30附近才略為反彈。
據日本媒體報導，日本主理外匯的官員認為，如果市場出現投機性將日圓過度推低，央行不排除進行干預，而且有關的干預行動沒有限制。美日跌至155.40見反彈，現時155是100天平均線，估計有支持，上方阻力在157.50。今早(18日)公布的澳大利亞6月季調後失業率略高於預期，錄得4.1%，就業人口增加至5.01萬。近期儘管美國降息預期對美元帶來壓力，但澳元反而回落至0.67低位。留意0.6680/0.6700的支持，小注吸納。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0910
|1.0980
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2960
|1.3050
|1.2920
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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