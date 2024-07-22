22/07/2024 16:08
《美元走勢－羅明立》歐元上試1.0950後見調整，低位吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|156.72
|157.62
|156.28
|歐元/美元
|1.0888
|1.0899
|1.0879
|英鎊/美元
|1.2927
|1.2933
|1.2910
|美元/瑞郎
|0.8881
|0.8891
|0.8871
|美元/港元
|7.8081
|7.8110
|7.8072
《美元走勢》上周五(19日)英國公布6月零售銷售，按月跌1.2%，核心數據跌1.5%，都差過預期。加拿大5月零售銷售及核心銷售分別按月跌0.8%及1.3%，同樣差過預期。其他經濟體的基本面並不比美國強，因此就算美國提前減息，貨幣政策亦未必會處於劣勢。受消息面影響，美元一度反彈，但幅度受限，維持於104附近爭持。拜登於當地時間7月21日終於宣布退出2024年總統競選，支持副總統賀錦麗代替其出選，但仍然需要通過民主黨內部程序。
消息人士稱，如果即將公布的數據證實通脹繼續回落的話，歐洲央行鷹派官員對9月降息將持開放態度。上周五，歐洲央行管委西姆庫斯表示，如無意外，未來的會議將討論更多政策寬鬆行動，並認為市場對今年還會有兩次降息的預期合理。歐元上試1.0950後見調整，初步支持在1.0870，以及50天的的1.0810，可低位吸納。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0890
|1.0980
|1.0870
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|買入英鎊
|1.2900
|1.3000
|1.2870
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。