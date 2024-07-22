22/07/2024 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 156.72 157.62 156.28 歐元/美元 1.0888 1.0899 1.0879 英鎊/美元 1.2927 1.2933 1.2910 美元/瑞郎 0.8881 0.8891 0.8871 美元/港元 7.8081 7.8110 7.8072

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0890 1.0980 1.0870 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 買入英鎊 1.2900 1.3000 1.2870 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(19日)英國公布6月零售銷售，按月跌1.2%，核心數據跌1.5%，都差過預期。加拿大5月零售銷售及核心銷售分別按月跌0.8%及1.3%，同樣差過預期。其他經濟體的基本面並不比美國強，因此就算美國提前減息，貨幣政策亦未必會處於劣勢。受消息面影響，美元一度反彈，但幅度受限，維持於104附近爭持。拜登於當地時間7月21日終於宣布退出2024年總統競選，支持副總統賀錦麗代替其出選，但仍然需要通過民主黨內部程序。消息人士稱，如果即將公布的數據證實通脹繼續回落的話，歐洲央行鷹派官員對9月降息將持開放態度。上周五，歐洲央行管委西姆庫斯表示，如無意外，未來的會議將討論更多政策寬鬆行動，並認為市場對今年還會有兩次降息的預期合理。歐元上試1.0950後見調整，初步支持在1.0870，以及50天的的1.0810，可低位吸納。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。