22/07/2024 10:50

《真知灼見－溫灼培》賀錦麗參選，有哪值得留意？

《真知灼見》於過去周日（21日），美國總統拜登宣布退選，並支持由副總統賀錦麗替上參選。

對於賀錦麗的政策方針，市場認為在大方向上，如對烏克蘭及伊朗等問題，料與拜登基本上是一致，但對於以色列，就不排除會加強施壓。雖然市場普遍相信，就算拜登退選，賀錦麗勝出11月5日總統大選的機會也不高。

至於由賀錦麗替上的最大不同之處，是相信其可迎回民主黨商界的捐款，使民主黨有望在參眾兩院中，最終或能保持其中一院的控制權。相反，若拜登堅持要繼續參選，在缺乏民主黨商界捐款的支持下，料輸掉兩院控制權的機率將相當高。假如市場的估計正確，即日後就算特朗普勝出，由於未必能全面控制兩院，其推行政策時將會遇上一定障礙。

當然，賀錦麗現雖被拜登全力支持參選，但最終仍需爭取民主黨內多個州代表至少300個簽名支持，才能真正成為民主黨候選人。就讓我們繼續觀察事態發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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