24/07/2024 15:46
《美元走勢－羅明立》仍然留意歐元50天線1.08的支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|154.57
|156.00
|154.37
|歐元/美元
|1.0844
|1.0854
|1.0842
|英鎊/美元
|1.2885
|1.2902
|1.2882
|美元/瑞郎
|0.8911
|0.8922
|0.8906
|美元/港元
|7.8081
|7.8096
|7.8075
《美元走勢》美國6月成屋銷售總數年化為389萬間，低於預期；7月里士滿聯儲製造業指數由-10跌至-17，差過預期。但美元未有受數據影響，反而小幅走高至104.30附近。美國有提供網購支付服務的公司就當地經濟進行調查，過過一半受訪者認為經濟正處於衰退中。今晚歐美會公布採購經理指數，值得關注。因歐洲央行官員對9月降息態度愈加開放，歐元跌至1.0840附近，仍然留意50天線1.08的支持，小注吸納。
由於通脹持續回落以及經濟表現佳，市場預期加拿大央行將於今晚的議息會議上減息0.25%，留意1.3850/1.3900是2022年10月以來美元的重要阻力區。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0825
|1.0950
|1.0790
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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