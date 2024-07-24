24/07/2024 15:46

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 154.57 156.00 154.37 歐元/美元 1.0844 1.0854 1.0842 英鎊/美元 1.2885 1.2902 1.2882 美元/瑞郎 0.8911 0.8922 0.8906 美元/港元 7.8081 7.8096 7.8075

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0825 1.0950 1.0790 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月成屋銷售總數年化為389萬間，低於預期；7月里士滿聯儲製造業指數由-10跌至-17，差過預期。但美元未有受數據影響，反而小幅走高至104.30附近。美國有提供網購支付服務的公司就當地經濟進行調查，過過一半受訪者認為經濟正處於衰退中。今晚歐美會公布採購經理指數，值得關注。因歐洲央行官員對9月降息態度愈加開放，歐元跌至1.0840附近，仍然留意50天線1.08的支持，小注吸納。由於通脹持續回落以及經濟表現佳，市場預期加拿大央行將於今晚的議息會議上減息0.25%，留意1.3850/1.3900是2022年10月以來美元的重要阻力區。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。