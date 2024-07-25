25/07/2024 16:44
《美元走勢－羅明立》大量套利交易拆倉，惟小心日圓走勢反轉
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.64
|153.97
|152.24
|歐元/美元
|1.0838
|1.0846
|1.0833
|英鎊/美元
|1.2885
|1.2899
|1.2879
|美元/瑞郎
|0.8830
|0.8855
|0.8822
|美元/港元
|7.8053
|7.8092
|7.8050
《美元走勢》歐元區及德國的7月SPGI製造業及服務業PMI初值都較6月時下跌，而且不及預期，英國同類的數據就表現較佳。美國方面，7月SPGI製造業PMI初值跌破榮枯分界線，報49.5，是今年以來首次，而服務業PMI初值升至56，好過預期。之前一直對減息態度較為保守的前紐約聯儲主席杜德利表示，現在情況已經改變，認為美聯儲局應該在7月就進行降息，否則會增加衰退風險。不過市場相信本月下調利率的機會極低，9月則幾乎肯定會採取行動。美匯指數維持在104附近波動，大部份非美貨幣偏軟，但日圓繼續反彈。
消息人士稱，日本央行將在下周的貨幣政策會議上討論加息，並公布減少購債規模。近期執政自民黨內高層人士要求央行要對加息明確表態，導致大量日圓套利交易拆倉，美日跌向5月初的低位151.86附近。不過，由於市場已為下周央行的可能行動作提前準備，小心結果未如預期的話，走勢會出現反轉。關注今晚美國公布的第二季GDP數據。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0825
|1.0950
|1.0790
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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