25/07/2024 16:44

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.64 153.97 152.24 歐元/美元 1.0838 1.0846 1.0833 英鎊/美元 1.2885 1.2899 1.2879 美元/瑞郎 0.8830 0.8855 0.8822 美元/港元 7.8053 7.8092 7.8050

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0825 1.0950 1.0790 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐元區及德國的7月SPGI製造業及服務業PMI初值都較6月時下跌，而且不及預期，英國同類的數據就表現較佳。美國方面，7月SPGI製造業PMI初值跌破榮枯分界線，報49.5，是今年以來首次，而服務業PMI初值升至56，好過預期。之前一直對減息態度較為保守的前紐約聯儲主席杜德利表示，現在情況已經改變，認為美聯儲局應該在7月就進行降息，否則會增加衰退風險。不過市場相信本月下調利率的機會極低，9月則幾乎肯定會採取行動。美匯指數維持在104附近波動，大部份非美貨幣偏軟，但日圓繼續反彈。消息人士稱，日本央行將在下周的貨幣政策會議上討論加息，並公布減少購債規模。近期執政自民黨內高層人士要求央行要對加息明確表態，導致大量日圓套利交易拆倉，美日跌向5月初的低位151.86附近。不過，由於市場已為下周央行的可能行動作提前準備，小心結果未如預期的話，走勢會出現反轉。關注今晚美國公布的第二季GDP數據。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。