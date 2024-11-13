25/07/2024 18:02

《真知灼見－溫灼培》加元跌至靠近4年低，應吸納還是觀望？

《真知灼見》加拿大央行昨晚（24日）如預期於議息會後宣布減息25基點，把其官方息率降至4.5厘水平。這是加央行連續第二個月減息，可反映出當地經濟嚴峻。回觀首季，加拿大GDP按年比只有1.7%增長，遠不及加央行於4月估計的2.8%增幅，加上當地通脹率踏入今年便一直處於加央行制定的1%至3%範圍內，相信這是導致加央行於6、7月作連環減息的原因。儘管作出快速減息，但加央行依然預期當地通脹率到年底可跌返2.6%，並於明年降至2.4%水平，這正好給予加央行理據繼續減息。由於加央行8月無議息會，市場估計9月該行再次減息的機率為53%。而如果9月不減息，10月減息機率則為100%。

除了減息因素不利加元，國際油價跌對加元同為不利，始終石油是加拿大的主要出口。擔心特朗普一旦上台會大舉發展美國的能源開採業，紐約期油價格近周已見回落不少，對加元屬利淡因素。執筆時，紐約期油報76.70美元。



*加元匯價偏低，具一定吸引力*



相對港元，以現今5.64的加元水平，加元基本上已處今年最低位置。倘要與對上一個低位作比較，便是2023年11月低位5.6275港元（據《路透社》數字）。而再對上一個低位，便是2022年10月的5.6147港元，再對上就要重返2020年5月水平。換言之，現今加元基本上距離其4年低位不遠。加拿大基礎因素確是不滯，但相信不少這些利淡因素也已反映了在現今加元匯價上。減息之後，相信可有利加速當地經濟發展。而下跌後的加元匯價，相信亦有利於增強當地出口以至經濟。假使美國聯儲局真的有機會於9月或最遲11月減息，屆時整個形勢或有機會出現改變，變得利好加元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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