26/07/2024 17:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.90 154.13 153.44 歐元/美元 1.0850 1.0861 1.0848 英鎊/美元 1.2864 1.2866 1.2854 美元/瑞郎 0.8826 0.8827 0.8802 美元/港元 7.8060 7.8075 7.8057

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0825 1.0950 1.0790 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周四美國公布6月耐用品訂單意外不升反跌，按月跌6.6%；但第二季經濟錄得強勁增長，報2.8%，遠好於前值及預期。而上周初次申領失業救濟人數回落至23.5萬，同樣好過預期。經濟增長理想支持美元一度走高，但市場相信對聯儲局9月降息機會沒有影響，之後升幅有所回吐，美匯繼續窄幅震盪。歐洲央行管委兼德國央行行長內格爾指，央行並非開始持續減息模式，而是每次會議持開放態度作討論，如未來數據反映通脹依然向2%目標回落，央行可以再次減息。歐元繼續在1.0850上下小幅波動，1.08是重要支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。