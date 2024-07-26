26/07/2024 17:09
《美元走勢－羅明立》美國第二季經濟增長強勁無礙9月減息機會
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.90
|154.13
|153.44
|歐元/美元
|1.0850
|1.0861
|1.0848
|英鎊/美元
|1.2864
|1.2866
|1.2854
|美元/瑞郎
|0.8826
|0.8827
|0.8802
|美元/港元
|7.8060
|7.8075
|7.8057
《美元走勢》周四美國公布6月耐用品訂單意外不升反跌，按月跌6.6%；但第二季經濟錄得強勁增長，報2.8%，遠好於前值及預期。而上周初次申領失業救濟人數回落至23.5萬，同樣好過預期。經濟增長理想支持美元一度走高，但市場相信對聯儲局9月降息機會沒有影響，之後升幅有所回吐，美匯繼續窄幅震盪。
歐洲央行管委兼德國央行行長內格爾指，央行並非開始持續減息模式，而是每次會議持開放態度作討論，如未來數據反映通脹依然向2%目標回落，央行可以再次減息。歐元繼續在1.0850上下小幅波動，1.08是重要支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0825
|1.0950
|1.0790
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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