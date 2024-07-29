29/07/2024 15:46

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 153.38 154.36 153.03 歐元/美元 1.0858 1.0870 1.0851 英鎊/美元 1.2868 1.2889 1.2863 美元/瑞郎 0.8835 0.8847 0.8820 美元/港元 7.8089 7.8091 7.8065

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0825 1.0950 1.0790 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(26日)美國公布的6月PCE物價指數基本符合預期，當中核心PCE物價指數月率及年率分別增長0.2%及2.6%，好過預期。美國7月密西根大學消費者信心指數終值向上修正至66.4。美匯指數維持於104附近窄幅震盪，靜待本周的議息結果。以色列表示會對黎巴嫩真主黨採取軍事打擊行動，以回應27日真主黨對戈蘭高地城鎮邁吉達爾沙姆斯的火箭彈襲擊，避險情緒將影響匯市表現。對日本央行未來加息以及減少買債預期上升，加上央行的干預，日圓將反覆回升。現時155將是短期美元阻力，152支持位若跌破，有機會下試147。本周日本央行議息後，只要結果沒有跟市場預期有較大落差的話，可候位買日圓博反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。