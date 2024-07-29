29/07/2024 15:46
《美元走勢－羅明立》靜待議息結果美匯靠穩，候位買日圓博反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|153.38
|154.36
|153.03
|歐元/美元
|1.0858
|1.0870
|1.0851
|英鎊/美元
|1.2868
|1.2889
|1.2863
|美元/瑞郎
|0.8835
|0.8847
|0.8820
|美元/港元
|7.8089
|7.8091
|7.8065
《美元走勢》上周五(26日)美國公布的6月PCE物價指數基本符合預期，當中核心PCE物價指數月率及年率分別增長0.2%及2.6%，好過預期。美國7月密西根大學消費者信心指數終值向上修正至66.4。美匯指數維持於104附近窄幅震盪，靜待本周的議息結果。以色列表示會對黎巴嫩真主黨採取軍事打擊行動，以回應27日真主黨對戈蘭高地城鎮邁吉達爾沙姆斯的火箭彈襲擊，避險情緒將影響匯市表現。
對日本央行未來加息以及減少買債預期上升，加上央行的干預，日圓將反覆回升。現時155將是短期美元阻力，152支持位若跌破，有機會下試147。本周日本央行議息後，只要結果沒有跟市場預期有較大落差的話，可候位買日圓博反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0825
|1.0950
|1.0790
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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