30/07/2024 15:48

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 155.08 155.22 153.62 歐元/美元 1.0821 1.0826 1.0814 英鎊/美元 1.2854 1.2866 1.2843 美元/瑞郎 0.8872 0.8876 0.8862 美元/港元 7.8110 7.8121 7.8102

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0825 1.0950 1.0790 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國7月達拉斯聯儲製造業活動指數跌至-17.5，差過預期，但對美元影響不大，在美聯儲局議息前，美匯指數做好。市場相信7月會議將按兵不動，並會對9月降息釋出一些暗示。此外，緊接美聯儲局議息會議後，星期五(2日)有7月非農就業數據，勞工市場的表現將左右美國減息的進程是否需要加快。周一(29日)公布的英國6月央行抵押貸款許可錄得6萬宗，大致與預期相約；7月CBI零售銷售差值錄得-43，令人失望，英鎊一度跌近1.28，接近50天平均線的1.2770。市場關注星期四(1日)英倫銀行議息，暫時降息機會略高於50%，但就算降息，估計央行亦不會有偏鷹的言論，畢竟薪酬增長仍為通脹回落帶來一定風險，議息前1.28應有支持，上方阻力在1.2950。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。