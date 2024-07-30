30/07/2024 15:48
《美元走勢－羅明立》非農表現左右美減息進程，議息前英鎊有支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|155.08
|155.22
|153.62
|歐元/美元
|1.0821
|1.0826
|1.0814
|英鎊/美元
|1.2854
|1.2866
|1.2843
|美元/瑞郎
|0.8872
|0.8876
|0.8862
|美元/港元
|7.8110
|7.8121
|7.8102
《美元走勢》美國7月達拉斯聯儲製造業活動指數跌至-17.5，差過預期，但對美元影響不大，在美聯儲局議息前，美匯指數做好。市場相信7月會議將按兵不動，並會對9月降息釋出一些暗示。此外，緊接美聯儲局議息會議後，星期五(2日)有7月非農就業數據，勞工市場的表現將左右美國減息的進程是否需要加快。
周一(29日)公布的英國6月央行抵押貸款許可錄得6萬宗，大致與預期相約；7月CBI零售銷售差值錄得-43，令人失望，英鎊一度跌近1.28，接近50天平均線的1.2770。市場關注星期四(1日)英倫銀行議息，暫時降息機會略高於50%，但就算降息，估計央行亦不會有偏鷹的言論，畢竟薪酬增長仍為通脹回落帶來一定風險，議息前1.28應有支持，上方阻力在1.2950。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0825
|1.0950
|1.0790
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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