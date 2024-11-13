30/07/2024 10:12

《真知灼見－溫灼培》英國政府削開支，料加快央行減息步伐

《真知灼見》英國財政大臣李韻晴(Rachel Reeves)昨日（29日）向英國國會提交財政評估報告，當中表示，上屆保守黨政府遺留下來的公共開支方案，使英國政府今年內將有機會出現高達219億英鎊的財政缺口（赤字），她形容這是不能持續的財政狀況。正為此因，她即時宣布先削減55億英鎊的政府開支，並計劃在10月30日公布秋季財政預算案的同時，將會進一步削減81億英鎊開支。削減的開支包括停止新道路建設及鐵路維修，並會停止給予高入息退休人士冬季暖氣補貼費用等。



*英倫銀行有壓力盡早減息*



面對英國政府要大幅削減公共開支，甚至可能要加稅，這本身對通脹已經會造成壓抑作用，加上英國6月CPI年通脹率，連續兩個月跌返英倫銀行制定的2%通脹目標水平，這使英倫銀行更具空間作出減息。按照利率期貨市場價格變化顯示，現市場估計於本周四（1日）的議息會，英倫銀行減息機率攀至六成。倘本周不減息，9月19日議息會減息機率則攀至75%，但要100%減息機率還有待11月。至於英倫銀行對未來減息想法是否與市場一致，待本周議息會後自有分曉。不過筆者認為，以現今疲弱的英國經濟（首季GDP才剛擺脫去年第四季的經濟衰退），加上英國政府也已表明要削減公共開支，倘英倫銀行不盡快把現今5.25厘的高息削減，英國經濟實在難以維持，而現今英鎊匯價又實在偏高，尤其相對於其最大貿易伙伴貨幣歐元，這使英倫銀行更具空間可盡快於9月減息。



*英鎊昨晚低見靠近1.28美元*



回觀英鎊匯價，自工黨7月初在大選中以大比數勝出，由於市場對新政府充滿盼望，英鎊匯價從大約1.2650美元水平，月中曾一度攀至1.30美元之上。但現在看，似乎工黨的蜜月期已過，而市場必須面對現實，回歸經濟基本面。在削政府開支及有可能減息的情況下，加上英鎊本身水平不低，提防英鎊有進一步下調壓力。而昨晚所見，在英國公布上述財政評估報告後，英鎊便一度下試接近1.28美元水平（據《路透社》數字），不排除這位置有機會再被挑戰。今早於亞洲市場，英鎊報1.2848美元。至於英鎊匯價今次調整可有多低，還要看美國聯儲局會否盡早減息，以對英鎊匯價帶來紓緩作用。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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