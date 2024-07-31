31/07/2024 17:19
《美元走勢－羅明立》議息前美元反覆偏好，日本央行動強於預期
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|152.35
|153.89
|151.63
|歐元/美元
|1.0815
|1.0831
|1.0814
|英鎊/美元
|1.2833
|1.2853
|1.2831
|美元/瑞郎
|0.8820
|0.8831
|0.8807
|美元/港元
|7.8124
|7.8128
|7.8106
《美元走勢》周二（30日）歐洲多國公布第二季經濟增長，德國按季收縮0.1%，較預期差：但法國及西班牙增長則好過預期，令歐元區第二季經濟增長0.3%，略高於預期。美國方面，5月S&P/CS20座大城市房價指數年率增長6.8%，5月FHFA房價指數按月卻無增長，7月諮商會消費者信心指數升至100.3，較預期佳。美國聯儲局議息前美元反覆偏好，歐元險守1.08。
日本央行議息後公布將政策利率上調0.15%至0.25%，超過了市場的預期，委員並且一致同意縮減買債規模，以每季減少4000億的速決，由2026年首季起，每月買債規模將會降至3萬億日圓。央行關注工資及價格上升風險，現時實際利率水平仍然顯著偏低，央行將繼續提高利率及調整寬松措施。由於央行的行動強於預期，美元一度跌至151.50附近，其後反彈，不過未能重上154，相信仍然可以候位買日圓，阻力在155.00/50。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0825
|1.0950
|1.0790
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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