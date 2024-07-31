31/07/2024 17:19

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 152.35 153.89 151.63 歐元/美元 1.0815 1.0831 1.0814 英鎊/美元 1.2833 1.2853 1.2831 美元/瑞郎 0.8820 0.8831 0.8807 美元/港元 7.8124 7.8128 7.8106

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0825 1.0950 1.0790 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周二（30日）歐洲多國公布第二季經濟增長，德國按季收縮0.1%，較預期差：但法國及西班牙增長則好過預期，令歐元區第二季經濟增長0.3%，略高於預期。美國方面，5月S&P/CS20座大城市房價指數年率增長6.8%，5月FHFA房價指數按月卻無增長，7月諮商會消費者信心指數升至100.3，較預期佳。美國聯儲局議息前美元反覆偏好，歐元險守1.08。日本央行議息後公布將政策利率上調0.15%至0.25%，超過了市場的預期，委員並且一致同意縮減買債規模，以每季減少4000億的速決，由2026年首季起，每月買債規模將會降至3萬億日圓。央行關注工資及價格上升風險，現時實際利率水平仍然顯著偏低，央行將繼續提高利率及調整寬松措施。由於央行的行動強於預期，美元一度跌至151.50附近，其後反彈，不過未能重上154，相信仍然可以候位買日圓，阻力在155.00/50。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。