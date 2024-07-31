31/07/2024 16:41

《廣匯論勢－鄭廣復》圓匯已屆轉捩點，鎊日交叉中期調整幅度大！

《廣匯論勢》昨晚市場傳言指，日本央行(BOJ)將於今天的議息會後加息至0.25厘，結果與傳聞相符，BOJ不再採用利率目標區間，隔夜指標利率上調至大約0.25厘。此外，BOJ決定縮減購債規模，並以每季4000億日圓的額度進行，即今年第四季購債額度，將由第三季的5.7萬億日圓縮減至5.3萬億日圓，明年首季降至4.9萬億日圓，如此類推。



*日央行每季減少買債4千億日圓*



直至2026年首季末，每季購債額度將會降至2.9萬億日圓，BOJ將於同年4月公布購債結果，以及討論前瞻指引及進行評估。BOJ強調，縮減購債規模是在可預測基礎上進行，且會有足夠的彈性以穩定日本國債市場，例如長期利率一旦急升，BOJ將會增加國債購買量，並準備在必要時改變計劃，而縮減購債措施預料會令BOJ持有的日本國債減少約7至8%。BOJ又表示，假如日本經濟前景符合7月份前景報告的預測，則BOJ將繼續加息及調整貨幣政策的寬鬆程度。



*日本今明兩年物價仍有上升風險*



另外，BOJ決策委員亦對今後三年的經濟及通脹表現作出預測，估計2024年財政年的實質GDP將會按年增長0.6%，較之前的預期低0.2個百分點，但預料未來兩年增長率將達到1%。至於對通脹的預測，BOJ預期扣除生鮮食品的核心CPI按年上升2.5%，較之前預測低0.3個百分點，2025財年升幅進一步降至2.1%，但較之前預期高0.2個百分點，2026財年再放緩至1.9%。至於扣除食品及能源後的核心CPI，按年升幅則維持之前的預測，即今明兩年為1.9%，2026年擴大至2.1%。BOJ認為，物價在今明兩年有上升風險，2026年則料達至平衡。

由於BOJ的貨幣政策調整仍屬可預測範圍，BOJ公布議息結果前後5分鐘，美元兌日圓急劇波動，最低跌至151.64，最高升至153.88，其後返回153附近窄幅徘徊。從日線圖所見，美元兌日圓自今年5月以來多次跌穿152，但都可守穩在該位以上收市。



*美元兌日圓月線圖呈穿頭破腳*



由於聯儲局今晚(周四凌晨)公布議息結果，一旦聯儲局主席鮑威爾在會後發放9月份減息的信息，屆時美元將會受壓，我估計投機者正在等待拋售美元時機，一旦美元兌日圓收低於152，甚至失守150，將視為轉勢訊號。從月線圖所見，美元兌日圓今天收低於6月份低位154.54的機會極高，換言之，匯價將在月線圖上呈穿頭破腳，即美元兌日圓很大可能展開中期跌浪，目標暫訂為130。

由此推論，日股將會展開跌浪，而日圓又與黃金同被視為避險資產，即金價進一步攀升的機會高。從另一角度看，美國經濟明顯較歐洲強，沽美元兌日圓不應該為看漲日圓的主要操作，反而應該拋售歐元兌日圓，以及英鎊兌日圓。兩者在月線圖上的穿頭破腳更加明顯，故建議採取中長線拋售歐日及鎊日交叉盤，歐元兌日圓以150為首個下跌目標。



*鎊日交叉盤4浪調整幅度大*



至於英鎊兌日圓，從月線圖觀察，匯價在2016年10月的122.75展開上升1浪，2018年2月在156.64完成並進入2浪調整，並在2020年3月的低位124.12結束，隨即展開上升浪，本月高位為208.12，假設確認中期見頂，英鎊兌日圓4浪調整為3浪升幅的61.8%，則會跌至約156.20，與1浪頂或2浪走步點156.64接近，即鎊日最大點數跌幅接近4000點子。

隨著美國總統大選將於今年11月到來，加上AI熱潮開始有冷卻跡象，全球資金趨向避險，明年金融市場料會更加波動，在環球主要央行展開減息周期時，日本央行卻開始加息，今次更是「有幅度」的加息，而且BOJ的縮減購債進程非常清晰，可以肯定，匯市投機者將會改變對日圓中長期持續走弱的觀點，日圓的轉捩點已經到來！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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