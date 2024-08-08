08/08/2024 16:22
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓阻力在148
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.88
|146.88
|145.43
|歐元/美元
|1.0941
|1.0945
|1.0924
|英鎊/美元
|1.2707
|1.2714
|1.2679
|美元/瑞郎
|0.8587
|0.8611
|0.8573
|美元/港元
|7.7904
|7.7950
|7.7862
《美元走勢》周三(7日)美國未有重要經濟數據公布，市場關注周四晚的上周初次申領失業救濟人數，從中了解勞工市場是否繼續轉弱。剛上任負責外匯事務的日本副財相三村淳表示，政府對匯率水平無既定立場，但強調過度波動對企業不利，近期市場雖然動盪，但日本經濟應可繼續溫和復甦。不過日本央行副行長內田真一指在市場不穩定時將不會加息，讓投資者感到驚訝，日圓曾經跌近148水平。相信央行不會改變貨幣政策正常化方向，只是步伐將根據市場發展而可能出現調整。美元兌日圓短期支持在143.50/144.00，阻力在148。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0890
|1.0980
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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