08/08/2024 16:22

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.88 146.88 145.43 歐元/美元 1.0941 1.0945 1.0924 英鎊/美元 1.2707 1.2714 1.2679 美元/瑞郎 0.8587 0.8611 0.8573 美元/港元 7.7904 7.7950 7.7862

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0890 1.0980 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(7日)美國未有重要經濟數據公布，市場關注周四晚的上周初次申領失業救濟人數，從中了解勞工市場是否繼續轉弱。剛上任負責外匯事務的日本副財相三村淳表示，政府對匯率水平無既定立場，但強調過度波動對企業不利，近期市場雖然動盪，但日本經濟應可繼續溫和復甦。不過日本央行副行長內田真一指在市場不穩定時將不會加息，讓投資者感到驚訝，日圓曾經跌近148水平。相信央行不會改變貨幣政策正常化方向，只是步伐將根據市場發展而可能出現調整。美元兌日圓短期支持在143.50/144.00，阻力在148。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。