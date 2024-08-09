09/08/2024 16:01
《美元走勢－羅明立》不改幣策正常化，日圓仍可部署吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.88
|146.88
|145.43
|歐元/美元
|1.0926
|1.0927
|1.0911
|英鎊/美元
|1.2765
|1.2766
|1.2738
|美元/瑞郎
|0.8663
|0.8670
|0.8648
|美元/港元
|7.7961
|7.7986
|7.7940
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至23.3萬人，好過預期，較對上一周的25萬，明顯回落，降幅創近一年最大，略為緩解了市場對美國的衰退的憂慮，對美聯儲局9月降息0.5%的預期的有所降低，美匯指數變動不大，非美貨幣反覆靠穩。
美日仍然是波動最大的貨幣，日本副財相及央行官員相繼表態希望穩住投資者信心，避免因加息預期導致股市繼續下挫。不過，央行應不會改變貨幣政策正常化的行動，最多有過程中有適度的調整，日圓仍然可部署吸納。148是最近的美元阻力。
周四(8日)澳洲聯儲主席布洛克在講話中表示，央行對通脹的上行風險保持警惕，必要時將毫不猶豫地進一步提高利率，相信短期利率無機會下調。現時澳元阻力在0.6620附近。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0940
|1.0860
|1.0980
|美元兌日圓
|賣出英鎊
|1.2775
|1.2700
|1.2800
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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