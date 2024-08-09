09/08/2024 16:01

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.88 146.88 145.43 歐元/美元 1.0926 1.0927 1.0911 英鎊/美元 1.2765 1.2766 1.2738 美元/瑞郎 0.8663 0.8670 0.8648 美元/港元 7.7961 7.7986 7.7940

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0940 1.0860 1.0980 美元兌日圓 賣出英鎊 1.2775 1.2700 1.2800 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至23.3萬人，好過預期，較對上一周的25萬，明顯回落，降幅創近一年最大，略為緩解了市場對美國的衰退的憂慮，對美聯儲局9月降息0.5%的預期的有所降低，美匯指數變動不大，非美貨幣反覆靠穩。美日仍然是波動最大的貨幣，日本副財相及央行官員相繼表態希望穩住投資者信心，避免因加息預期導致股市繼續下挫。不過，央行應不會改變貨幣政策正常化的行動，最多有過程中有適度的調整，日圓仍然可部署吸納。148是最近的美元阻力。周四(8日)澳洲聯儲主席布洛克在講話中表示，央行對通脹的上行風險保持警惕，必要時將毫不猶豫地進一步提高利率，相信短期利率無機會下調。現時澳元阻力在0.6620附近。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。