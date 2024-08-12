12/08/2024 16:34
《美元走勢－羅明立》美元淡倉可在148以上作風險管理
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.20
|147.22
|146.70
|歐元/美元
|1.0920
|1.0924
|1.0911
|英鎊/美元
|1.2765
|1.2767
|1.2747
|美元/瑞郎
|0.8671
|0.8673
|0.8645
|美元/港元
|7.7990
|7.7998
|7.7975
《美元走勢》上周美國聯儲局理事鮑曼表示，通脹仍然高於2%目標水平且存在上行風險，勞動力市場繼續保持強勁，在9月的會議上對貨幣政策將保持謹慎的態度。不過，波士頓聯儲主席柯林斯持相反立場，指如果數據如預期般繼續回落，相信局方很快開始放寬政策是合適的。美元先漲後回，維持在103附近窄幅震盪。
近期大幅波動的日圓前繼續表現反覆，日本央行前理事櫻井誠表示，由於最近央行的加息令金融市場動盪，而當地經濟未必能夠快速復甦，估計日本央行今年將不會再次加息。近期美日的反彈受制於10天線，美元淡倉可以在148以上作風險管理。
歐美在1.09上下波動，缺乏方向。歐洲基本面未見改善，央行9月同樣有機會降息。歐元暫時在10天及20天線的1.0880附近有支持。今個星期美國會公布通脹數據，將影響美聯儲局減息的步伐，要留意。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0940
|1.0860
|1.0980
|美元兌日圓
|賣出英鎊
|1.2775
|1.2700
|1.2800
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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