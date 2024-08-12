12/08/2024 16:34

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.20 147.22 146.70 歐元/美元 1.0920 1.0924 1.0911 英鎊/美元 1.2765 1.2767 1.2747 美元/瑞郎 0.8671 0.8673 0.8645 美元/港元 7.7990 7.7998 7.7975

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0940 1.0860 1.0980 美元兌日圓 賣出英鎊 1.2775 1.2700 1.2800 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周美國聯儲局理事鮑曼表示，通脹仍然高於2%目標水平且存在上行風險，勞動力市場繼續保持強勁，在9月的會議上對貨幣政策將保持謹慎的態度。不過，波士頓聯儲主席柯林斯持相反立場，指如果數據如預期般繼續回落，相信局方很快開始放寬政策是合適的。美元先漲後回，維持在103附近窄幅震盪。近期大幅波動的日圓前繼續表現反覆，日本央行前理事櫻井誠表示，由於最近央行的加息令金融市場動盪，而當地經濟未必能夠快速復甦，估計日本央行今年將不會再次加息。近期美日的反彈受制於10天線，美元淡倉可以在148以上作風險管理。歐美在1.09上下波動，缺乏方向。歐洲基本面未見改善，央行9月同樣有機會降息。歐元暫時在10天及20天線的1.0880附近有支持。今個星期美國會公布通脹數據，將影響美聯儲局減息的步伐，要留意。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。