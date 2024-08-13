13/08/2024 16:34

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.86 147.94 147.00 歐元/美元 1.0933 1.0941 1.0929 英鎊/美元 1.2802 1.2809 1.2763 美元/瑞郎 0.8673 0.8678 0.8648 美元/港元 7.7885 7.7924 7.7876

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.0940 1.0860 1.0980 美元兌日圓 賣出英鎊 1.2775 1.2700 1.2800 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(12日)美元仍維持窄幅震盪，因地緣局勢風險可能升級，避險情緒升溫，黄金大幅拉漲，刷下月內新高。隔夜美元小幅下挫后继续维持在103附近震盪，因消息面較少，缺乏入市方向，今明兩日有美國通脹數據公布，將影響匯市行情。市場估計日本央行可能因金融市場動盪而放慢加息步伐，美元兌日圆在近期反彈高位膠著，現時已重上10天平均線，有機會挑戰接近150，繼續部署低位買日圆。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。