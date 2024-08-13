13/08/2024 16:34
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓有機會挑戰接近150
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.86
|147.94
|147.00
|歐元/美元
|1.0933
|1.0941
|1.0929
|英鎊/美元
|1.2802
|1.2809
|1.2763
|美元/瑞郎
|0.8673
|0.8678
|0.8648
|美元/港元
|7.7885
|7.7924
|7.7876
《美元走勢》周一(12日)美元仍維持窄幅震盪，因地緣局勢風險可能升級，避險情緒升溫，黄金大幅拉漲，刷下月內新高。隔夜美元小幅下挫后继续维持在103附近震盪，因消息面較少，缺乏入市方向，今明兩日有美國通脹數據公布，將影響匯市行情。
市場估計日本央行可能因金融市場動盪而放慢加息步伐，美元兌日圆在近期反彈高位膠著，現時已重上10天平均線，有機會挑戰接近150，繼續部署低位買日圆。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.0940
|1.0860
|1.0980
|美元兌日圓
|賣出英鎊
|1.2775
|1.2700
|1.2800
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。