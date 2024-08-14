14/08/2024 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.23 147.31 146.90 歐元/美元 1.0999 1.0999 1.0986 英鎊/美元 1.2831 1.2868 1.2808 美元/瑞郎 0.8648 0.8658 0.8638 美元/港元 7.7903 7.7907 7.7857

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 買入英鎊 1.2825 1.2770 1.2925 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國7月PPI按年增長2.2%，核心年率增長2.4%，皆低於預期，如果今晚公布的CPI數據同樣放慢，市場將預期美聯儲局降息行動會加快。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，降息即將到來，希望能看到更多資料支援行動，但認為年底前將減息一次。受PPI數據下滑影響，美匯指數受壓，非美貨幣造好。美元轉弱，令美日在148附近掉頭回落。據日本政府消息人士周二稱，日本國會計畫於8月23日召開特別會議，討論日本央行上月的加息決定。此外，有日媒指首相岸田文雄將不尋求連任。美日暫時在148以上未能再進，留意今晚的CPI數據。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。