14/08/2024 16:08
《美元走勢－羅明立》美匯受壓，留意今晚CPI數據
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.23
|147.31
|146.90
|歐元/美元
|1.0999
|1.0999
|1.0986
|英鎊/美元
|1.2831
|1.2868
|1.2808
|美元/瑞郎
|0.8648
|0.8658
|0.8638
|美元/港元
|7.7903
|7.7907
|7.7857
《美元走勢》美國7月PPI按年增長2.2%，核心年率增長2.4%，皆低於預期，如果今晚公布的CPI數據同樣放慢，市場將預期美聯儲局降息行動會加快。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，降息即將到來，希望能看到更多資料支援行動，但認為年底前將減息一次。受PPI數據下滑影響，美匯指數受壓，非美貨幣造好。
美元轉弱，令美日在148附近掉頭回落。據日本政府消息人士周二稱，日本國會計畫於8月23日召開特別會議，討論日本央行上月的加息決定。此外，有日媒指首相岸田文雄將不尋求連任。美日暫時在148以上未能再進，留意今晚的CPI數據。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|買入英鎊
|1.2825
|1.2770
|1.2925
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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