15/08/2024 16:05

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.20 147.62 147.05 歐元/美元 1.1014 1.1016 1.1003 英鎊/美元 1.2847 1.2854 1.2820 美元/瑞郎 0.8655 0.8664 0.8648 美元/港元 7.7913 7.7946 7.7907

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1040 1.0960 1.1080 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三美國公布7月整體CPI數據，情況跟對上一日發表的PPI大致相同，CPI按年增長降至2.9%，略低於預期的3%，而核心CPI年率增速亦降至3.2%。市場預期9月減息0.25%的機會較大，而減息0.5%的機會只有三成。美元低位反彈，市場關注周四公布的美國7月零售銷售及上周初次申領失業救濟數據。紐西蘭央行意外降息0.25%，為2020年3月以來首次降息。央行指通脹將受到控制，而現時經濟轉弱的情況變得更為明顯，央行暗示未來有機會進一步減息。澳大利亞7月季調後失業率升至4.2%，但就業人數增加5.82萬，好過預期，澳元維持於近期頂部0.66附近波動。相對紐西蘭的減息行動，澳洲央行短期未必會有類似動作，很可能會利好澳元兌紐元的表現，有機會挑戰近兩年的高位1.1150水平。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。