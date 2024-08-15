15/08/2024 16:05
《美元走勢－羅明立》澳元兌紐元有機會挑戰近兩年高位
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.20
|147.62
|147.05
|歐元/美元
|1.1014
|1.1016
|1.1003
|英鎊/美元
|1.2847
|1.2854
|1.2820
|美元/瑞郎
|0.8655
|0.8664
|0.8648
|美元/港元
|7.7913
|7.7946
|7.7907
《美元走勢》周三美國公布7月整體CPI數據，情況跟對上一日發表的PPI大致相同，CPI按年增長降至2.9%，略低於預期的3%，而核心CPI年率增速亦降至3.2%。市場預期9月減息0.25%的機會較大，而減息0.5%的機會只有三成。美元低位反彈，市場關注周四公布的美國7月零售銷售及上周初次申領失業救濟數據。
紐西蘭央行意外降息0.25%，為2020年3月以來首次降息。央行指通脹將受到控制，而現時經濟轉弱的情況變得更為明顯，央行暗示未來有機會進一步減息。澳大利亞7月季調後失業率升至4.2%，但就業人數增加5.82萬，好過預期，澳元維持於近期頂部0.66附近波動。相對紐西蘭的減息行動，澳洲央行短期未必會有類似動作，很可能會利好澳元兌紐元的表現，有機會挑戰近兩年的高位1.1150水平。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1040
|1.0960
|1.1080
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。