16/08/2024 15:41
《美元走勢－羅明立》GDP符預期，英鎊1.29以上有阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|148.98
|149.27
|148.74
|歐元/美元
|1.0980
|1.0986
|1.0971
|英鎊/美元
|1.2873
|1.2886
|1.2857
|美元/瑞郎
|0.8705
|0.8726
|0.8701
|美元/港元
|7.7937
|7.7970
|7.7930
《美元走勢》美國7月零售銷售意外按月增長1%，遠超預期的0.3%；而上周美國初次申領失業救濟人數降至7月以來最低水平，只有22.7萬，續請失業救濟人數亦減少至186.40。數據理想令市場對美聯儲局未來降息預期有所下降，9月仍然很大機會減息0.25%，而利率下調半厘的可能性跌至27%，美元略為造好。
英國6月GDP按月無增長，第二季度GDP年率增長0.9%，兩者都符合預期。市場預期英國央行在9月降息的概率約為三成，1.29以上有阻力。今日澳洲聯儲主席布洛克發表講話，表示繼續關注潛在的通脹上行風險，指通脹方面已經取得了一定進展，但進展非常緩慢，考慮降息為時尚早，在近期沒有降息的條件。在消息影響下，澳美短線獲得支撐上行。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1020
|1.0920
|1.1070
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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