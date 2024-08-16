16/08/2024 15:41

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 148.98 149.27 148.74 歐元/美元 1.0980 1.0986 1.0971 英鎊/美元 1.2873 1.2886 1.2857 美元/瑞郎 0.8705 0.8726 0.8701 美元/港元 7.7937 7.7970 7.7930

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1020 1.0920 1.1070 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國7月零售銷售意外按月增長1%，遠超預期的0.3%；而上周美國初次申領失業救濟人數降至7月以來最低水平，只有22.7萬，續請失業救濟人數亦減少至186.40。數據理想令市場對美聯儲局未來降息預期有所下降，9月仍然很大機會減息0.25%，而利率下調半厘的可能性跌至27%，美元略為造好。英國6月GDP按月無增長，第二季度GDP年率增長0.9%，兩者都符合預期。市場預期英國央行在9月降息的概率約為三成，1.29以上有阻力。今日澳洲聯儲主席布洛克發表講話，表示繼續關注潛在的通脹上行風險，指通脹方面已經取得了一定進展，但進展非常緩慢，考慮降息為時尚早，在近期沒有降息的條件。在消息影響下，澳美短線獲得支撐上行。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。