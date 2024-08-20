20/08/2024 16:04

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 146.88 147.35 144.84 歐元/美元 1.1075 1.1088 1.1073 英鎊/美元 1.2994 1.3003 1.2974 美元/瑞郎 0.8609 0.8627 0.8605 美元/港元 7.7900 7.7911 7.7858

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1115 1.1010 1.1155 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(19日)美匯指數持續走低，失守102，跌近年初時的年內低位。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，就業市場轉趨疲弱的可能性正在增加，9月會議上討論是否減息是恰當的，但沒有理由需要超過0.25%的降幅。本周稍後將舉行全球央行年會，鮑威爾將對經濟前景發表講話，相信會對9月議息給出更清晰的態度。受惠於美元走弱，非美貨幣普遍做、造好，歐元升近1.11，刷下年內新高。然而，歐洲央行管委雷恩稱，歐元區工業生產疲弱的情況可能較預期長，增加區內經濟負增長風險，可能強化了歐洲央行在9月再次降息的理由。基本面對歐元匯價並非大友好，1.11以上的阻力應不少，不宜高追。上周五(16日)澳洲央行主席布洛克表示，現在考慮降息還為時尚早，並指通脹仍然過高。相對於美國聯儲局快將減息，貨幣政策步伐的不一致可能有利澳元短期走強，先看0.68關口能否出現突破。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。