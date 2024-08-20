20/08/2024 16:04
《美元走勢－羅明立》歐元刷年內新高，惟不宜高追
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|146.88
|147.35
|144.84
|歐元/美元
|1.1075
|1.1088
|1.1073
|英鎊/美元
|1.2994
|1.3003
|1.2974
|美元/瑞郎
|0.8609
|0.8627
|0.8605
|美元/港元
|7.7900
|7.7911
|7.7858
《美元走勢》周一(19日)美匯指數持續走低，失守102，跌近年初時的年內低位。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，就業市場轉趨疲弱的可能性正在增加，9月會議上討論是否減息是恰當的，但沒有理由需要超過0.25%的降幅。本周稍後將舉行全球央行年會，鮑威爾將對經濟前景發表講話，相信會對9月議息給出更清晰的態度。
受惠於美元走弱，非美貨幣普遍做、造好，歐元升近1.11，刷下年內新高。然而，歐洲央行管委雷恩稱，歐元區工業生產疲弱的情況可能較預期長，增加區內經濟負增長風險，可能強化了歐洲央行在9月再次降息的理由。基本面對歐元匯價並非大友好，1.11以上的阻力應不少，不宜高追。
上周五(16日)澳洲央行主席布洛克表示，現在考慮降息還為時尚早，並指通脹仍然過高。相對於美國聯儲局快將減息，貨幣政策步伐的不一致可能有利澳元短期走強，先看0.68關口能否出現突破。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1115
|1.1010
|1.1155
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。