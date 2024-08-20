20/08/2024 16:18

《廣匯論勢－鄭廣復》散戶沽金預示升勢未止，目標2600美元

《廣匯論勢》現貨金價在上周五(16日)上破每盎司2500美元，創下歷史新高之餘，更站穩在該位以上收市。翌日雖回調至2485美元水平，但最終仍然站穩在2500美元以上收市，而昨天更在歐洲市初再創新高至2513.87美元。

金價進一步走強，相必然與市場預期美國聯儲局將於9月份減息，且憧憬鮑威爾將於本周四至周日(22至25日)召開的環球央行年會上，確認上述預期。

從三項指標去判斷，金價傾向進一步的可能性極高。首次，現貨金價在今年3月5日升破2135美元後屢創新高，今年4至5月在2435及2450美元形成雙頂，但在7月17日突破該位，最高升至2483.73美元，8月初再次挑戰2480美元不破而回調，但上周五再次大陽燭升破雙頂阻力。金價持續創新高是其展現強勢的明確訊號。



*SPDR黃金ETF八月以來未曾減持*



市場又如何看待金價的強勁走勢？SPDR黃金ETF的持倉在7月27日減少了2.02噸至843.17噸，但至周一(19日)紐約市尾段皆無變化，若然大型投資者看淡金價，為何不趁金價升上周五再創新高時趁高減持？第三，有黃金及外匯交易商的數據顯示，目前約有73%的散戶持有黃金淡倉(看跌金價)，眾人皆知散戶的持倉乃反向指標－散戶看好，價格趨跌；散戶看淡，價格趨升。

目前的環球政經形勢明顯有利金價進一步攀升，即使以日線圖簡單的雙底形態量度，金價的上升目標亦指向2613美元，以TD線量度，上升目標亦大約為2600美元，故建議持有好倉的投資者在金價升至2600美元或以上才作短線獲利，今天以跌穿2456美元止蝕，明天則以跌穿2465美元止蝕。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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