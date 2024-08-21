21/08/2024 16:09
《美元走勢－羅明立》關注植田和男周五國會發言
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.91
|145.97
|144.94
|歐元/美元
|1.1116
|1.1133
|1.1115
|英鎊/美元
|1.3023
|1.3039
|1.3018
|美元/瑞郎
|0.8545
|0.8549
|0.8521
|美元/港元
|7.7907
|7.7923
|7.7881
《美元走勢》周二(20日)環球市場無太多經濟數據公布，美元則繼續受壓，被視為鷹派的美聯儲局理事鮑曼表示，如果通脹持續朝2%目標方向下降，逐步調低利率是適當做法，但認為通脹存在上行風險，要保持耐性，不應對單一數據作出過度反應。市場靜待全球央行會議舉行及鮑威爾的講話。
非美貨幣造好，歐元升越1.11，英鎊重上1.30。美日下探145，日本央行有報告指當地通脹仍面臨上行壓力，勞工市場出現結構性改變，工資成本持續上升成為推動通脹的主要因，央行有繼續加息的壓力。之前日圓利差交易拆倉引起金融市場動盪，央行曾表示可能暫緩行動，周五(23日)行長植田和男將在國會發言，值得關注。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1115
|1.1010
|1.1155
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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