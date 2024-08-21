21/08/2024 16:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.91 145.97 144.94 歐元/美元 1.1116 1.1133 1.1115 英鎊/美元 1.3023 1.3039 1.3018 美元/瑞郎 0.8545 0.8549 0.8521 美元/港元 7.7907 7.7923 7.7881

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1115 1.1010 1.1155 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周二(20日)環球市場無太多經濟數據公布，美元則繼續受壓，被視為鷹派的美聯儲局理事鮑曼表示，如果通脹持續朝2%目標方向下降，逐步調低利率是適當做法，但認為通脹存在上行風險，要保持耐性，不應對單一數據作出過度反應。市場靜待全球央行會議舉行及鮑威爾的講話。非美貨幣造好，歐元升越1.11，英鎊重上1.30。美日下探145，日本央行有報告指當地通脹仍面臨上行壓力，勞工市場出現結構性改變，工資成本持續上升成為推動通脹的主要因，央行有繼續加息的壓力。之前日圓利差交易拆倉引起金融市場動盪，央行曾表示可能暫緩行動，周五(23日)行長植田和男將在國會發言，值得關注。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。