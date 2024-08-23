23/08/2024 16:03

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.50 146.34 145.29 歐元/美元 1.1125 1.1132 1.1113 英鎊/美元 1.3117 1.3125 1.3092 美元/瑞郎 0.8515 0.8524 0.8504 美元/港元 7.7977 7.79790 7.7958

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 沽出加元 1.3580 1.3680 1.3540

《美元走勢》美國8月SPGI製造業PMI降至48，不及預期，為八個月來新低且連續兩個月處於收縮水平；服務業PMI則升至55.2，好過預期。上周初次申領失業救濟人數錄得23.2萬人，略高於預期；而7月成屋銷售五個月來首次增長，報395萬間。美元輕微反彈，市場關注美聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年會上就經濟前景發表的講話，相信減息預期應維持。歐元區8月製造業PMI仍然疲弱，降至45.6。歐洲央行會議紀要顯示，預計整體通脹在今年餘下時間將維持在現水平波動。歐洲央行管委卡紮克斯表示，對9月降息持開放態度，今年有可能將減息兩次，通脹走向應與央行預測大致吻合。歐元輕微調整但在1.11有支持，市場繼續觀望，關注1.12以上阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。