26/08/2024 15:35

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.74 144.22 143.45 歐元/美元 1.1187 1.1202 1.1178 英鎊/美元 1.3205 1.3223 1.3195 美元/瑞郎 0.8466 0.8479 0.8457 美元/港元 7.7951 7.7966 7.7937

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 觀望 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 沽出加元 1.3580 1.3680 1.3540

《美元走勢》上周五(23日)鮑威爾在傑克遜霍爾年會明確表示，政策調整的時機已經到了，指局方對通脹回歸2%的信心增強，並認為勞工市場轉趨疲弱，不希望見到情況進一步轉弱。美聯儲局9月降息0.5%的概率在主席講話後略為上升，市場對年末前降息1厘保持一定預期。近期投資者本已有意願推低美匯，今次借此並不算太意外的消息拋售美元，美匯指數跌近100.50附近。日本7月核心CPI年率符合預期2.7%。隨後日本央行行長植田和男與財務大臣鈴木俊一一同出席聽證會，植田和男表示，日本的短期利率仍然偏低，只要經濟及通脹情況良好，央行將上調利率到中性的水平。不過，財務大臣鈴木俊一則提醒，不能排除日本經濟重新陷入通縮的可能性。美日貨幣政策走向出現變化，美元兌日圓未能重上20天線後可能會再探142甚至140的支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。