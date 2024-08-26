26/08/2024 15:35
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓或再探142甚至140的支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.74
|144.22
|143.45
|歐元/美元
|1.1187
|1.1202
|1.1178
|英鎊/美元
|1.3205
|1.3223
|1.3195
|美元/瑞郎
|0.8466
|0.8479
|0.8457
|美元/港元
|7.7951
|7.7966
|7.7937
《美元走勢》上周五(23日)鮑威爾在傑克遜霍爾年會明確表示，政策調整的時機已經到了，指局方對通脹回歸2%的信心增強，並認為勞工市場轉趨疲弱，不希望見到情況進一步轉弱。美聯儲局9月降息0.5%的概率在主席講話後略為上升，市場對年末前降息1厘保持一定預期。近期投資者本已有意願推低美匯，今次借此並不算太意外的消息拋售美元，美匯指數跌近100.50附近。
日本7月核心CPI年率符合預期2.7%。隨後日本央行行長植田和男與財務大臣鈴木俊一一同出席聽證會，植田和男表示，日本的短期利率仍然偏低，只要經濟及通脹情況良好，央行將上調利率到中性的水平。不過，財務大臣鈴木俊一則提醒，不能排除日本經濟重新陷入通縮的可能性。美日貨幣政策走向出現變化，美元兌日圓未能重上20天線後可能會再探142甚至140的支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|觀望
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|沽出加元
|1.3580
|1.3680
|1.3540
《亨達集團總經理 羅明立》
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