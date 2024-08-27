27/08/2024 16:02

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.70 144.98 144.46 歐元/美元 1.1167 1.1172 1.1159 英鎊/美元 1.3202 1.3205 1.3180 美元/瑞郎 0.8473 0.8483 0.8468 美元/港元 7.7987 7.8006 7.7968

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1215 1.1100 1.1265 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國7月耐用品訂單按月增長9.9%，好過預期。里士滿聯儲銀行巴爾金對美國經濟前景表達憂慮，企業現時採取不增亦不減人手以應對現時情況，若無改善最終將會令失業率上升。不過他未有明示減息幅度，指大幅減息可能刺激通脹回升，似乎暗示9月降息0.25%比較合適。美元近期在持續下跌後略為回穩，非美貨幣高位有回吐，不過市場仍然偏淡美元。最近有消息指，歐洲央行認為區內通脹發展符合預期，經濟增長疲軟，工資壓力有所緩解。9月降息在內部似乎正逐步形成共識。歐元受惠美元轉弱而一度上破1.12，需留意基本面並不支持歐元匯價持續強勢，小心短期調整的可能。澳洲央行短期應不會下調利率，利好匯價，本周當地將會公布7月通脹數據，將影響澳洲聯儲局未來的貨幣政策，值得關注。0.6850/0.6900阻力大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。