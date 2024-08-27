27/08/2024 16:02
《美元走勢－羅明立》非美貨幣高位回吐，市場仍偏淡美元
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.70
|144.98
|144.46
|歐元/美元
|1.1167
|1.1172
|1.1159
|英鎊/美元
|1.3202
|1.3205
|1.3180
|美元/瑞郎
|0.8473
|0.8483
|0.8468
|美元/港元
|7.7987
|7.8006
|7.7968
《美元走勢》美國7月耐用品訂單按月增長9.9%，好過預期。里士滿聯儲銀行巴爾金對美國經濟前景表達憂慮，企業現時採取不增亦不減人手以應對現時情況，若無改善最終將會令失業率上升。不過他未有明示減息幅度，指大幅減息可能刺激通脹回升，似乎暗示9月降息0.25%比較合適。美元近期在持續下跌後略為回穩，非美貨幣高位有回吐，不過市場仍然偏淡美元。
最近有消息指，歐洲央行認為區內通脹發展符合預期，經濟增長疲軟，工資壓力有所緩解。9月降息在內部似乎正逐步形成共識。歐元受惠美元轉弱而一度上破1.12，需留意基本面並不支持歐元匯價持續強勢，小心短期調整的可能。澳洲央行短期應不會下調利率，利好匯價，本周當地將會公布7月通脹數據，將影響澳洲聯儲局未來的貨幣政策，值得關注。0.6850/0.6900阻力大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1215
|1.1100
|1.1265
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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