27/08/2024 12:02

《真知灼見－溫灼培》金價強有哪因素支持？

《真知灼見》現貨金價自8月16日突破2480美元這自7月中形成的三頂技術阻力後，大部分時間便基本上一直於2480美元水平之上走動。金價在此期間走強並非無因，相信原因有三。



*美國減息美元弱利好金價*



顯而易見，經歷上周美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會(Jackson Hole)揚言「現正是時候對貨幣政策作出調整」後，市場基本上對聯儲局9月減息視為定案。由於投資黃金不能收息，美息回落，當可視為利好金價因素；加上期盼美息回落同時會帶動美元下跌，這又是另一支持金價因素。但這一切對推升金價相信只能帶來錦上添花作用，真正導致金價升是以下兩個因素。



*金磚版支付結算系統或動搖美元地位*



金磚國家領導人峰會將於10月22日至24日在俄羅斯舉行，據市場消息指，會上金磚組織或將推出其版本的支付結算系統，以便組織成員國之間在貿易時不再需要依賴美元作結算。由於金磚國家人口達35.4億，佔全球總GDP份額26.2%，若她們另起爐灶推出自家結算系統並一旦成事，對美元的衝擊實在不能忽視。自2022年俄烏戰爭爆發後，雖說全球有加速去美元化情況，但由於缺乏一個有效結算系統，所以在這方面進度一直緩慢。現關注於10月的金磚峰會能否成功推出一個能被所有成員國所接納的結算系統，如能，料美元地位將受挑戰，當大家對美元這全球主要貨幣的信心一旦動搖，便只能信黃金！這會加大市場對黃金的需求。當然，話說回來，若金磚國家未能統一接納新的結算系統，這樣金價將失去一個可助其上升的動力。所以，10月的金磚峰會實在值得大家留意。



*提防美國大選變亂推升金價*



過了金磚峰會後，下一須關注的事項是美國大選。最新民調顯示，特朗普在11月5日的選舉中，與賀錦麗的支持率基本上是不相伯仲，沒勝出把握。回顧2020年大選，當時特朗普落選，其支持者認為選舉不公，並衝擊國會。若今次特朗普再輸，他的支持者會否表現得比早前英國騷亂的情況更要激進呢？倘美國一旦變亂，美元前景定當受到影響，屆時金價便又可看高一線。當然，特朗普在是次大選中會否輸？而就算輸，美國是否真會變亂？這些都是市場猜測，有待觀察，但這一切都不得不防。其他值得留意的因素還有中東局勢變化，以及烏克蘭把戰事擴大至俄羅斯本土等，都屬利好金價因素。

技術上，從7月中形成的三頂位置2480美元，可視為金價首個短線初步支持，至於50天平均線所在的約2400美元，則可視為金價一個較大的支持位；初步上升阻力可留意2600美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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