28/08/2024 15:58
《美元走勢－羅明立》留意英鎊1.3300/1.3350阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.54
|144.57
|143.91
|歐元/美元
|1.1136
|1.1180
|1.1136
|英鎊/美元
|1.3218
|1.3260
|1.3217
|美元/瑞郎
|0.8443
|0.8446
|0.8415
|美元/港元
|7.7991
|7.8026
|7.7980
《美元走勢》美國6月FHFA房價指數按月跌0.1%，略差過預期；但8月諮商會消費者信心指數由101.9升至103.3，市場估計會跌至100.7，數字為2024年2月以來新高。美國聯儲局貼現利率會議紀要顯示，芝加哥和紐約聯儲行長在7月份投票贊成將貼現利率0.25%。消息對9月降息預期影響不大，美匯指數繼續反覆偏軟。
英國8月CBI零售銷售差值不及預期，錄得-27，預期-10。英國工業聯合會周二表示，當地零售商8月銷售連續第三個月下滑，預計9月仍然難以改善，結果將導致降低招聘和放慢投資計劃。英鎊維持強勢，匯價繼續創兩年多新高，留意1.3300/1.3350的阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1115
|1.1190
|1.1085
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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