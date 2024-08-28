28/08/2024 15:58

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.54 144.57 143.91 歐元/美元 1.1136 1.1180 1.1136 英鎊/美元 1.3218 1.3260 1.3217 美元/瑞郎 0.8443 0.8446 0.8415 美元/港元 7.7991 7.8026 7.7980

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1115 1.1190 1.1085 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月FHFA房價指數按月跌0.1%，略差過預期；但8月諮商會消費者信心指數由101.9升至103.3，市場估計會跌至100.7，數字為2024年2月以來新高。美國聯儲局貼現利率會議紀要顯示，芝加哥和紐約聯儲行長在7月份投票贊成將貼現利率0.25%。消息對9月降息預期影響不大，美匯指數繼續反覆偏軟。英國8月CBI零售銷售差值不及預期，錄得-27，預期-10。英國工業聯合會周二表示，當地零售商8月銷售連續第三個月下滑，預計9月仍然難以改善，結果將導致降低招聘和放慢投資計劃。英鎊維持強勢，匯價繼續創兩年多新高，留意1.3300/1.3350的阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。