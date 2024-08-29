29/08/2024 16:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.54 144.87 144.27 歐元/美元 1.1136 1.1138 1.1124 英鎊/美元 1.3221 1.3227 1.3193 美元/瑞郎 0.8403 0.8423 0.8400 美元/港元 7.7981 7.8004 7.7966

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1115 1.1190 1.1085 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(28日)環球市場缺乏重要經濟數據，美匯反覆回升，曾經上101。市場幾乎確定美聯儲局肯定會在9月降息，至於下調幅度的預期仍然在變化中，今晚公布的第二季經濟增長、PCE物價指數的修正值或會給市場一些啟示，帶來炒作空間。歐元昨日調整近1.11後暫時喘定，留意1.1080附近的支持。澳大利亞第二季度私人新增資本支出季率收縮-2.2%，差過預期，而年率亦由5.5%降至0.3%。數據公布後，澳元變化不大，維持在近期高位0.68附近。過去一年多，澳元多次在0.69關口見頂，現時當地通脹風險未退而經濟增速放慢，匯價不容易大幅走強，高位莫追。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。