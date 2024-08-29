29/08/2024 16:09
《美元走勢－羅明立》澳元多次在0.69關口見頂，高位莫追
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.54
|144.87
|144.27
|歐元/美元
|1.1136
|1.1138
|1.1124
|英鎊/美元
|1.3221
|1.3227
|1.3193
|美元/瑞郎
|0.8403
|0.8423
|0.8400
|美元/港元
|7.7981
|7.8004
|7.7966
《美元走勢》周三(28日)環球市場缺乏重要經濟數據，美匯反覆回升，曾經上101。市場幾乎確定美聯儲局肯定會在9月降息，至於下調幅度的預期仍然在變化中，今晚公布的第二季經濟增長、PCE物價指數的修正值或會給市場一些啟示，帶來炒作空間。歐元昨日調整近1.11後暫時喘定，留意1.1080附近的支持。
澳大利亞第二季度私人新增資本支出季率收縮-2.2%，差過預期，而年率亦由5.5%降至0.3%。數據公布後，澳元變化不大，維持在近期高位0.68附近。過去一年多，澳元多次在0.69關口見頂，現時當地通脹風險未退而經濟增速放慢，匯價不容易大幅走強，高位莫追。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1115
|1.1190
|1.1085
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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