29/08/2024 11:03

《真知灼見－溫灼培》加元短線技術調整目標5.74港元？

《真知灼見》加元於8月升勢凌厲，從低位約5.5733港元（據《路透社》數字）反彈，昨日高見5.8047港元，累積升幅達4.15%。對外幣而言，於一個月內有如此升幅算是了不起。當然大家會問，究竟加拿大有甚麼利好因素於背後支撐著加元？



*影響加元匯價消息多屬利淡*



實際上，於本月察覺不到加拿大本身究竟有甚麼好消息。以加拿大對美國經濟的依賴，當8月21日美國勞工統計局(BLS)公布，把截至今年3月底的過去一年內就業人數，作出大幅向下修正，即意味美國經濟非原先所示般理想，相信加拿大經濟會同受有關因素拖累。而踏入本周，從加拿大傳出的兩個消息，亦屬利淡。首先，加拿大宣布從10月起將對中國進口電動車徵收100%關稅，到10月中起更將提高對中國進口鋼材及鋁的關稅。明顯，加拿大的做法是在跟隨美國。作為美國的主要盟友，其行動也是可以理解，但提防可會使中加貿易關係轉差，從而損害到加拿大出口以至加元匯價。至於本周第二個傳出的消息是，杜魯多政府表明，到秋季時將會審視移民政策，減少吸納移民，以應對其國內要求。移民可為當地經濟帶來推升作用，並帶來資金，減少移民可視為不利經濟發展。所以，本周加拿大傳出的兩個消息，都可視為利淡加元匯價因素。



*加元受惠美國步入減息周期*



既然加拿大本身缺乏利好因素支撐，加元又是靠甚麼上升？明顯是美元的整體弱勢支撐起加元。隨著美國經濟強勢減退，愈來愈多投資者猜測美國聯儲局將於9月18日議息會開展減息周期。而按利率期貨市場顯示，市場甚至估聯儲局今年餘下日子將合共減息1厘的機率達至100%。這使美元面對不小下跌壓力，也為加元帶來支持。



*提防下周加央行減息*



往後對加元有兩個消息值得關注。本周五（30日）加拿大將公布次季GDP數字，市場估計按年比將上升1.6%。若屬實，這將遠低於加拿大央行評估當地經濟的長期合適增長水平2.4%。另外要留意下周三（9月4日），屆時加央行將議息，按利率期貨市場估計，加央行減息機率是100%。若屬實，加元息率將會由現今4.5厘降至4.25厘。由於技術上加元已顯現出超買情況，提防短期加元有調整壓力，初步技術調整目標料為5.74港元，即約1.36兌1美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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